Koks und Alkohol am Set: Harte Vorwürfe gegen Andy Cohen!

Leah McSweeney (41), ehemaliger Star der "Real Housewives of New York City", hat gegen Andy Cohen (55) und den Fernsehsender Bravo Klage eingereicht – das berichtet Page Six. In der offiziellen Anklageschrift wird behauptet, dass der Gebrauch von Kokain innerhalb des Netzwerks weit verbreitet sei, wobei der Moderator nicht nur selbst die illegale Substanz konsumiere, sondern diese auch Mitarbeitern zugänglich mache. Laut der Klägerin behandle Andy jene "Housewives"-Darstellerinnen, mit denen er Kokain konsumiere, bevorzugt und stelle sie in der Show dank des Schnitts in einem besseren Licht dar. Ein Sprecher des Beschuldigten wies alle Vorwürfe gegen ihn zurück und bezeichnete sie als "völlig falsch".

Zusätzlich erhob Leah schwere Vorwürfe dagegen, wie mit Suchterkrankungen und Alkohol am Arbeitsplatz umgegangen werde. Vor ihrer Teilnahme an der Serie habe sie die Produzenten von Bravo über ihren Fokus auf Nüchternheit und eine 30-tägige Phase der Abstinenz informiert. Statt Rücksichtnahme auf ihre suchtspezifische Beeinträchtigung sei sie mit kostenlosen alkoholischen Getränken in unbegrenzter Menge konfrontiert worden, deren Konsum sogar gefördert wurde. Das habe zu einem Rückfall in ihre Alkoholabhängigkeit geführt. Zudem enthüllte sie, dass sexuelle Belästigung innerhalb des Unternehmens weit verbreitet sei, einschließlich unaufgeforderter Zusendungen intimer Fotos durch einen leitenden Produzenten an untergeordnete Produktionsmitarbeiter – ein Verhalten, das von den Führungskräften ignoriert worden sei.

Leah McSweeney ist abseits ihrer TV-Karriere als Gründerin des Modelabels Married To The Mob bekannt. Ihre Anschuldigungen werfen ein Schlaglicht auf die Arbeitspraktiken innerhalb von Bravo und die Rolle von Andy Cohen, der sowohl als Produzent als auch als wichtige Persönlichkeit des Senders eine maßgebende Stellung einnimmt. Diese Vorwürfe schließen an eine Reihe bereits bestehender Kontroversen um den Umgang mit Substanzen im Reality-TV-Kontext und weisen auf mögliche systemische Missstände innerhalb der Branche hin.

Während die Vorwürfe gegen Andy Cohen ein schockierendes Bild über die Kultur bei Bravo und seine persönliche Verwicklung malen, ist es nicht das erste Mal, dass der Umgang mit seinen "Real Housewives"-Stars für Kontroversen sorgte. Erst vor Kurzem machte Cohen Schlagzeilen, als er sich für einen Vorfall entschuldigte, der 2022 Brandi Glanville (51), einen bekannten Star aus Real Housewives of Beverly Hills, betraf. Im Mittelpunkt steht eine Entschuldigung, die Andy Cohen auf der Plattform X, ehemals Twitter, öffentlich aussprach, nachdem Brandi Glanville ihn der sexuellen Belästigung beschuldigt hatte. Laut dem Reality-TV-Sternchen soll Cohen sie mit einem unangemessenen Video konfrontiert haben, in dem er sie zu sexuellen Aktivitäten einlud. Cohen reagierte auf die Vorwürfe mit den Worten: "Es war absolut scherzhaft gemeint und Brandis Reaktion zeigte deutlich, dass sie den Scherz mitgemacht hat." Dennoch räumte er den Fehler ein.

Getty Images Leah McSweeney, Reality-TV-Darstellerin

Getty Images Leah McSweeney in New York, Oktober 2021

Getty Images Andy Cohen im Mai 2022

Getty Images Andy Cohen, Moderator

