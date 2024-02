Michael Jacksons Biopic: Der Cast ist endlich vollständig!

Michael Jacksons (✝50) Biopic nimmt Gestalt an. Im April 2025 soll der Spielfilm über das Leben des wohl größten Popstars endlich in die Kinos kommen. Schon länger ist bekannt, dass Michaels Neffe Jaafar Jackson (27) in die Hauptrolle schlüpfen und den Musiker in jungen Jahren wieder zum Leben erwecken wird. Aber Jaafar ist nicht der Einzige: Auch die Schauspieler, die Michaels Geschwister darstellen werden, sind nun bekannt.

Die Produktionsfirma Lionsgate gibt die offizielle Besetzung des Biopics, das derzeit wohl den Arbeitstitel "Michael" trägt, bekannt. Da das Leben des Sängers in seiner Jugend dargestellt wird, spielen vor allem seine Geschwister eine wichtige Rolle, denn sie bildeten damals die Band Jackson 5. Es sind jeweils zwei Schauspieler für Kindheit und Jugend besetzt: Jermaine Jackson (69) wird von Jayden Harville und Jamal R. Henderson gespielt, sein Bruder Marlon (66) von Jaylen Lyndon Hunter und Tre Horton. In die Rolle von Tito Jackson (70) schlüpfen Judah Edwards und Rhyan Hill und als Jackie Jackson (72) sind Nathaniel Logan McIntyre und Joseph David-Jones zu sehen. Als Kinderdarsteller für Michael wurde Juliano Krue Valdi gecastet.

Aber damit ist der Cast noch nicht komplett. Darsteller für Michaels Eltern Katherine (93) und Joe Jackson (✝89) sind ebenfalls schon gefunden. Sie werden von Colman Domingo und Nia Long porträtiert. Und auch Hollywoodstar Miles Teller (37) schließt sich den Darstellern an: Er wird den Musikmanager John Branca spielen..

Anzeige

Getty Images Jaafar Jackson im Juli 2014

Anzeige

Getty Images Michael Jackson (2. v. l.) mit seinen Geschwistern, 1972

Anzeige

Getty Images Miles Teller im März 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de