Mike Tindall's Sohn ist früh in seine Fußstapfen getreten!

Genau wie der Papa! Mike Tindall (45) gab seiner Frau Zara (42) im Jahr 2011 das Jawort. Drei gemeinsame Kinder haben das Familienglück des ehemaligen Rugby-Nationalspielers und der Tochter von Prinzessin Anne (73) perfekt gemacht. Sohn Lucas ist der jüngste seiner Geschwister und erblickte im Jahr 2021 das Licht der Welt. Mikes Sohn ist bereits kurz nach der Geburt in die Fußstapfen seines Vaters getreten...

Denn das Erste, was er nach seiner Geburt sah, war ein Rugbyspiel! In einem Interview mit Telegraph plaudert der stolze Papa das süße Detail aus. "Das erste Spiel, das er nach seiner Geburt gesehen hat, war Bath gegen Wigan aus dem Jahr 1996, das zufällig im Fernsehen lief. Er war erst 20 Minuten alt, als er das gesehen hat", erinnert sich der Brite. Der ehemalige Rugby-Profi hofft, dass auch sein Sohn an dem Sport gefallen finden wird: "Hoffentlich wird er noch weitere Rugbyspiele sehen."

Bevor Mike diesen besonderen Moment mit seinem Söhnchen teilen konnte, litt er ganz schön mit seiner Gattin bei der Geburt mit. Zara hatte dabei nämlich solche Schmerzen, dass sie das auch ihren Mann spüren lassen hat. "Sie hat mich fast zu Tode gewürgt. Man kann ja nicht sagen: 'Kannst du loslassen, du tust mir wirklich weh!'", erzählte der Dreifachpapa scherzhaft während seiner Zeit im UK-Dschungelcamp.

Getty Images Mike Tindall im Januar 2022

Action Press / Jules Annan / Avalon Mike Tindall mit seiner Tochter Lena und seinem Sohn Lucas

Getty Images Mike Tindall und Zara Tindall im Januar 2024 in London

