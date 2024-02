Olli Pocher und Sandy sind total fertig vom Patchwork-Leben!

Die Rasselbande macht sie fertig! Oliver Pocher (46) und Sandy Meyer-Wölden (40) haben eine besondere Beziehung zueinander. Früher waren sie Ehepartner, dann eine Weile komplett zerstritten – und nun teilen sie sich eine Großfamilie und einen Podcast. Aktuell sind die beiden gemeinsam im Urlaub in Florida. Mitgereist sind ihre sieben Kids: Drei gemeinsame sowie jeweils zwei aus anderen Beziehungen. Olli und Sandy sind komplett fertig...

Bei "Die Pochers! Frisch recycelt" ziehen die beiden ein Zwischenfazit. Bereits der Hinflug mit dem Nachwuchs sei eine Belastungsprobe für den Komiker gewesen: "Ich habe in den knapp zehn Stunden nicht einmal geschlafen." Sandy hingegen durfte sich derweil allein in der Businessclass verwöhnen lassen. Doch auch nach der Landung sei in puncto Ruhe keine Besserung eingetreten. "Du hast schwarze Augenringe und hast im Durchschnitt vielleicht drei Stunden geschlafen", bestätigt auch das Model.

Doch auch Sandy ist spürbar erschöpft. "Es ist viel los. Ich bin in dieser Woche an meine Grenzen gekommen und stehe kurz vor dem Nervenzusammenbruch", gesteht die Münchnerin. Dennoch freuen die beiden sich sehr, dass sie ihren Sprösslingen schöne Erlebnisse ermöglichen konnten.

ActionPress Oliver Pocher mit Sandy Meyer-Wölden, Wiener Opernball 2024

Instagram / oliverpocher Oliver Pocher mit seinen Kids

Instagram / sandymeyerwoelden Oliver Pocher, Sandy Meyer-Wölden, ihre gemeinsamen Kinder und Amira Pocher

