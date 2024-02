So wirkt sich das Mama-Dasein auf Amanda Seyfrieds Beruf aus

Sie bleibt ihrer Mutterrolle wortwörtlich treu. Amanda Seyfried (38) wurde durch ihre Rollen in Filmen wie "Jennifer's Body", Mean Girls und "Mamma Mia" bekannt. Auch in ihrem Privatleben läuft es rund. Inzwischen hat sie mit ihrem Ehemann Thomas Sadoski (47) zwei gemeinsame Kinder - die sechsjährige Nina und den dreijährigen Thomas. Ihr Mutterdasein soll sich jetzt aber auf ihr berufliches Leben ausgewirkt haben. Bei ihrem Besuch in Berlin berichtet Amanda, welche Rollen sie, seitdem sie Mama ist, bekommt.

Auf einer Pressekonferenz der Berlinale erzählte die Schauspielerin laut Variety, wie stark sich ihre Rollenangebote geändert haben. "Es scheint so, als ob ich, sobald ich ein Baby zur Welt gebracht habe, nur noch Mütter gespielt habe", gab sie zu. Trotzdem ist sie der Meinung, dass die neue Richtung auch etwas Positives mit sich bringt. "Ich glaube, dass die Rollen viel reichhaltiger und definitiv herausfordernder geworden sind, als ich es früher in meiner Karriere hatte", erklärte Amanda.

Neben Amanda besuchten die Filmfestspiele auch weitere große Stars. Cillian Murphy (47), Matt Damon (53) und Lupita Nyong'o (40) betraten als erste den roten Teppich der Berlinale. Auch Hunter Schafer, Kristen Stewart (33) und Adam Sandler (57) präsentierten ihre Filme in der Hauptstadt. Hollywood-Größen wie Helen Mirren (78) und Sharon Stone (65) statteten der Cinema-for-Peace-Gala einen Besuch ab.

Instagram / mingey Amanda Seyfried und ihr Kind

Getty Images Matt Damon und Cillian Murphy, 2024

Getty Images Amanda Seyfried, 2024

