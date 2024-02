Total normal: So hat John Cena seine Frau Shay kennengelernt

John Cena (46) lässt die Liebesgeschichte mit seiner Frau Revue passieren. Der Sportler hat 2020 zum zweiten Mal geheiratet. Nachdem seine Ehe mit Elizabeth Huberdeau und die Beziehung zu der einstigen Wrestlerin Nikki Bella (40) gescheitert war, lernte er Shay Shariatzadeh kennen. Im Oktober des vergangenen Jahres feierte das Paar bereits seinen dritten Hochzeitstag. Doch wie haben sich der Schauspieler und seine Liebste eigentlich kennengelernt?

In der "The Howard Stern Show" plauderte der Barbie-Darsteller aus, dass er der gebürtigen Iranerin zum ersten Mal in einer Bar in Vancouver über den Weg gelaufen sei. Es war der 3. Februar 2019, als der Super Bowl der New England Patriots gegen die Los Angeles Rams gezeigt wurde. Dabei hatte er eigentlich gar keine Lust, seine Wohnung zu verlassen – ein Freund überredete ihn aber, das Spiel in einer Bar anzusehen. Dass er dort seine zukünftige Frau kennenlernen würde, habe er nicht gedacht: "Ich war nicht auf der Suche, aber verdammt, sie hat mich einfach gefunden." Er sei nur auf Shay fokussiert gewesen. "Ich habe aufgehört, mir das Spiel anzusehen. Ich wusste nicht einmal, dass es vorbei war", gesteht der 46-Jährige.

John hatte sich zunächst nicht getraut, Shay anzusprechen – und sie war auch nicht mutiger. Eine ihrer Freundinnen hätte sie dann aber darum gebeten, ein Foto mit ihm zu machen. Nachdem das Fan-Bild geknipst war, fragte er die 35-Jährige schließlich nach ihrer Nummer. "Ich war so ein Idiot. Ich war so schlecht", erinnert sich der "Peacemaker"-Star. Dennoch zögerte er nicht lange und schrieb ihr direkt auf dem Heimweg: "Es war so schön, dich kennenzulernen, du bist wunderschön, ich würde dich gerne näher kennenlernen. Wenn du Zeit hast, werde ich mir Zeit für dich nehmen."

