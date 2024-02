Drogenvorwurf: Brandi Glanville unterstützt Leahs Klage!

Brandi Glanville (51) stellt sich öffentlich hinter Leah McSweeney (41), nachdem diese eine schockierende Klage gegen Andy Cohen (55) und den Fernsehsender Bravo eingereicht hat. Am Dienstag, dem 27. Februar, erhob "Real Housewives of New York City"-Darstellerin Leah schwere Vorwürfe gegen den Moderator und den Sender – es geht um Drogenkonsum und Bevorzugung. Ihre Kollegin Brandi, die aus Real Housewives of Beverly Hills bekannt ist, unterstützt sie mit starken Worten. "Wir sind nicht ersetzbar. Wir sind starke Frauen und gemeinsam noch stärker. Zeit, unsere Macht zurückzuholen", kommentiert sie unter Leahs Instagram-Post.

In der Klage behauptet Leah, dass die Arbeitsumgebung bei Bravo "eindeutig darauf ausgelegt ist, seine Mitarbeiter zum Alkoholkonsum zu drängen". Sie wirft dem Moderator vor, sich an Kokainkonsum mit den "Housewives"-Darstellerinnen und anderen von ihm beschäftigten Celebritys zu beteiligen, wie in den Dokumenten zu lesen ist. Die Blondine beschuldigt den TV-Star weiter, jenen Frauen, mit denen er Kokain konsumiert, eine bevorzugte Behandlung und positivere Darstellung in der Sendung zuteilwerden zu lassen. Leah äußerte sich auch auf Instagram und kritisierte die "rücksichtslose und teuflische Art und Weise", wie die Verantwortlichen an der Spitze über die Missgeschicke und das Unglück der Frauen, einschließlich ihr eigenes, triumphieren.

Diese rechtlichen Auseinandersetzungen kommen kurz nachdem Brandi Andy beschuldigt hatte, 2022 in einem Telefonat unangemessene Bemerkungen gemacht zu haben – er soll sie zu sexuellen Handlungen aufgefordert haben. Andy beteuert, er habe lediglich einen Scherz gemacht, entschuldigte sich jedoch für die Unangebrachtheit. Brandi wiederum behauptete auf X, ehemals Twitter, sie habe "keine persönliche Entschuldigung von irgendjemandem erhalten". Die Vorwürfe werfen ein Schlaglicht auf das Arbeitsklima bei Bravo und auf Cohens Verhalten, wobei die Klage von Leah die Diskussion über Machtmissbrauch und die Kultur innerhalb des Reality-TV-Netzwerks weiter anheizt.

Inmitten dieser sich verschärfenden rechtlichen und öffentlichen Auseinandersetzungen scheint Andy Cohen jedoch unbeirrt seinen Weg zu gehen. Nur wenige Tage, nachdem Brandi Glanville ihre schweren Vorwürfe öffentlich gemacht hatte, zeigte sich der 55-Jährige überraschend gelassen in der Öffentlichkeit. Er wurde am vergangenen Freitag in New York von Paparazzi abgelichtet, wie er trotz der aktuellen Kontroversen breit in die Kamera lächelte. Auf den Bildern, die Page Six vorliegen, wirkte er sichtlich unbekümmert und winkte fröhlich. Dieses Verhalten mag einige überraschen, vor allem, da die Anwälte von Glanville darauf bestehen, dass Cohen seinen Job verlieren sollte. Sie äußerten unmissverständlich: "Warum bekommt Andy Cohen einen Freifahrtschein?" Cohen selbst scheint von diesen Entwicklungen unbeeindruckt zu sein, zumindest wenn man nach seinem jüngsten öffentlichen Auftritt geht.

Getty Images Leah McSweeney, Reality-TV-Darstellerin

Getty Images Brandi Glanville im Dezember 2018, Beverly Hills

Getty Images Andy Cohen im Oktober 2023

