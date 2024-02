Belästigungsvorwürfe: Hier lächelt Andy Cohen das Drama weg!

Andy Cohen (55) lässt sichvon Schlagzeilen nicht beeindrucken! Der Moderator steht seit einiger Zeit stark unter Beschuss. Die Reality-TV-Bekanntheit Brandi Glanville (51) wirft ihm sexuelle Belästigung vor, weil er sie 2022 eingeladen haben soll, ihm beim Sex zuzuschauen. Für den Vorfall entschuldigte sich der 55-Jährige bereits bei der Blondine. Inmitten des Dramas gibt es jetzt neue Fotos von Andy – und auf diesen strahlt er überraschend breit in die Kamera!

Paparazzi erwischten den US-Amerikaner am Freitag in New York. Auf den Fotos, die unter anderem Page Six vorliegen, sieht man Andy die Strapazen und Schlagzeilen gar nicht an – im Gegenteil. Der Talkmaster lächelt breit in Richtung der Fotografen und winkt sogar und wirkt insgesamt total unbekümmert.

Andys Lächeln kommt recht überraschend – immerhin könnten ihm ernsthafte Konsequenzen drohen. Denn Brandi ist von der Entschuldigung des Moderators nicht überzeugt. Ihre Anwälte fordern inzwischen sogar, dass der Entertainer seinen Job verliert. "Warum bekommt Andy Cohen einen Freifahrtschein?", heißt es in einem Statement der Rechtsvertreter gegenüber The Wrap.

Anzeige

Getty Images Brandi Glanville, Oktober 2019

Anzeige

Getty Images Andy Cohen, Moderator

Anzeige

Getty Images Andy Cohen im März 2022

Anzeige

Wie findet ihr die Fotos von Andy Cohen nach den Vorwürfen? Nicht angemessen! Das sendet ein falsches Signal. Überhaupt nicht schlimm. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de