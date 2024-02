GNTM-Jana fällt bei erster Fashionshow: Kommt sie weiter?

Die Models müssen sich beweisen! In der vergangenen Woche ging Germany's Next Topmodel mit einer neuen Staffel an den Start. In diesem Jahr dürfen erstmals Männer mitmachen und ihre Modelqualitäten unter Beweis stellen. Schon in der zweiten Folge müssen sich die Kandidaten bei einer Fashionshow beweisen – und da läuft nicht alles glatt: Jana Wetzel patzt und fällt auf dem Catwalk hin!

"Ich hoffe natürlich, dass ich meine Schuhe im Griff habe", sagt Jana vor Beginn ihrer Performance. Beim Auftritt sollte sich genau das bewahrheiten. "Die Schuhe, oh Gott", bemerkt Heidi. Im nächsten Moment knickt Jana um und versucht ihre Schmerzen zu überspielen. Kurz vor dem Ende des Laufstegs fällt sie hin. "Auf dem Rückweg bin ich so umgeknickt, dass ich leider gar keinen Halt mehr hatte", fasst die 24-Jährige zusammen. Am Ende konnte sie Heidi trotzdem von sich überzeugen, auch wenn es laut der Model-Mama "wirklich knapp" gewesen sei: Jana schafft es in die nächste Runde!

Kurz vor ihrem Auftritt wurde sie noch von Kontrahent Armin Rausch mit Komplimenten überschüttet. "Der Connection von Jana und mir würde ich schon so eine acht von zehn geben", sagte der 27-Jährige danach im Einzelinterview. Er sei aber nicht auf der Suche nach einer Beziehung. Er lebe nach dem Motto: "Ich jage nicht, ich ziehe an."

Instagram / jana__wetzel Jana Wetzel, GNTM-Kandidatin

Instagram / arminrsch Armin Rausch, GNTM-Kandidat

