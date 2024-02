Romanze am GNTM-Set? Armin und Jana flirten miteinander!

Gibt es bald das erste Germany's Next Topmodel-Liebesmärchen? In diesem Jahr dürfen an der Castingshow nicht nur Frauen, sondern auch Männer teilnehmen. Das birgt natürlich ordentlich Flirt-Potenzial. Die Kandidaten werden in Los Angeles zwar in derselben Villa leben – allerdings in nach Geschlechtern getrennten Schlafräumen. Könnte das vielleicht zu Stress führen? Beim Armin und Jana könnte sich zumindest etwas anbahnen!

In der aktuellen GNTM-Folge machen sich Jana und Armin gegenseitig Komplimente über ihre Outfits. Beide scheinen sich zu gefallen und wirken dabei etwas flirty und unbeholfen. Im Nachhinein erklärt der 27-Jährige: "Der Connection von Jana und mir würde ich schon so eine acht von zehn geben." Er sei aktuell zwar nicht auf der Suche, aber lebe nach dem Prinzip: "Ich jage nicht, ich ziehe an."

Die ehemalige GNTM-Teilnehmerin Klaudia Giez (27) hatte vor Staffelstart bereits den ein oder anderen Flirt vermutet. "Ich hoffe, dass die neue Staffel vielseitig wird – wird sie ja auch, weil Männer mitmachen – aber vielleicht gibt es auch andere Challenges oder die ein oder andere Romanze", hatte sie Anfang Februar im Interview mit Promiflash verraten.

Anzeige

Instagram / jana__wetzel Jana, GNTM-Kandidatin 2024

Anzeige

Instagram / arminrsch GNTM-Kandidat Armin

Anzeige

Getty Images Klaudia Giez im April 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de