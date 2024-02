"Größter Streit": Kelly Osbourne und Sid zanken um Babynamen

Da flogen ordentlich die Fetzen. Eigentlich könnte für Kelly Osbourne (39) und ihren Partner Sid Wilson (47) alles so schön sein. Im November 2022 kam ihr erstes gemeinsames Kind auf die Welt: Söhnchen Sidney. Seitdem ist die kleine Familie rundum zufrieden und lässt die Fans auch immer mal wieder an ihrem Glück teilhaben. Doch einen Streitpunkt gab es schon: Kelly und Sid bekamen sich wegen des Nachnamens ihres Babys heftig in die Haare.

In ihrem "The Osbourne Podcast" plaudert Kelly aus, dass sie und Sid sich noch nie so heftig gestritten hatten wie um den Nachnamen. "Es war der größte Streit, den ich und der Vater meines Babys je hatten und wahrscheinlich auch je haben werden. [...] Ich wollte, dass unser Sohn unsere beiden Nachnamen trägt und er hat mich nicht gelassen", erzählt die Sängerin. Sie habe das Gefühl gehabt, zu etwas gezwungen zu werden, was sie nicht wollte. Dank einer Paartherapie habe der Slipknot-Star seine Meinung schließlich geändert. Dennoch meint Kelly, dass sie ihm das "nie und nimmer verzeihen kann". Das Paar könne aber dennoch "weitermachen".

Trotz der Zankerei seiner Eltern scheint der kleine Sidney sich prächtig zu entwickeln. Im November wurde er schon ein Jahr alt. Und bei der Party, die Kelly für ihn schmiss, wurde deutlich, dass der Kleine mit Sid einen Metal-Star als Papa und mit Ozzy Osbourne (75) einen der berühmtesten Hardrocker als Opa hat: Sidney hatte nämlich großen Spaß an einer gruseligen Halloween-Party, inklusive Gespensterkuchen.

Instagram / kellyosbourne Kelly Osbourne mit ihrem Sohn Sidney, November 2023

Instagram / kellyosbourne Kelly Osbourne und Sid Wilson

Instagram / kellyosbourne Kelly Osbourne und ihr Sohn Sidney im November 2023

