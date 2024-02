Louise Thompson wieder in Klinik: Ihr Partner gibt Update

Sorge um Louise Thompson (33)! Schon seit Jahren hat der "Made in Chelsea"-Star mit einer Reihe von gesundheitlichen Problemen zu kämpfen, die ihn für den Rest seines Lebens begleiten werden. Beim Kampf gegen die Krankheiten ist stets ihr Verlobter Ryan Libbey an ihrer Seite und unterstützt die Brünette, wo er nur kann. Der Fitnesstrainer meldet sich nun bei seinen Fans nachdem Louise zum zweiten Mal in diesem Monat ins Krankenhaus eingeliefert wurde...

In seiner Instagram-Story bestätigte Ryan den erneuten Klinikaufenthalt seiner Verlobten. "Ich habe heute Morgen ein kleines Geschenk für Louise abgeholt. Leider musste sie am Sonntagmorgen um 3 Uhr wieder ins Krankenhaus und sie ist immer noch dort", schrieb er im Netz. Das kleine Geschenk, von dem der 33-Jährige spricht, soll der Britin helfen, sich im Krankenhaus abzulenken: "Ich hoffe, dass diese Kopfhörer sie in ihre eigene kleine Welt entführen, während sie sich auf der Station erholt."

Erst Anfang des Monats konnte die Reality-TV-Beauty nach einem mehrwöchigen Aufenthalt die Klinik verlassen, um wieder bei ihren Liebsten zu sein. "Louise kommt nach Hause", gab Ryan damals freudig im Netz bekannt. Es bleibt abzuwarten, wann die Brünette bei diesem Mal das Zimmer im Krankenhaus gegen ihre eigenen vier Wände tauschen darf.

Instagram / louise.thompson Ryan Libbey und Louise Thompson im November 2023

Instagram / louise.thompson Louise Thompson in London

Instagram / louise.thompson Louise Thompson mit ihrem Sohn Leo, Januar 2023

