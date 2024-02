Louise Thompson darf nach über zwei Wochen Klinik verlassen

Anfang des Monats überraschte Louise Thompson (33) ihre Community mit einer erschreckenden Nachricht: Die ehemalige "Made in Chelsea"-Darstellerin musste wieder ins Krankenhaus. Bereits in der Vergangenheit hatte die Britin mit vielen gesundheitlichen Problemen zu kämpfen. Warum sie dieses Mal in eine Klinik musste, ist bislang nicht bekannt. Ihr Ehemann Ryan Libbey gibt nun aber ein erfreuliches Update: Louise wird bald ihre Familie wiedersehen!

Nach über zwei Wochen im Krankenhaus können ihre Liebsten sie endlich wieder in den eigenen vier Wänden in den Arm nehmen. "Louise kommt nach Hause", gibt Ryan seiner Instagram-Community preis. Und dafür hat er wohl noch mal so richtig Gas gegeben, dass sich seine Frau auch wohlfühlt: Der Content Creator teilt nämlich ein Foto aus der blitzblank geputzten Küche in seiner Story.

Ob Louise ihren Followern noch berichten wird, was ihr fehlt? Immerhin geht die Reality-TV-Beauty mit ihren gesundheitlichen Problemen ziemlich offen um. Bereits im vergangenen Jahr gab sie ihren Fans einen Einblick in ihre lange Krankenakte. "Gynäkologie, Gastroenterologie, Rheumatologie, Psychiatrie, Psychotherapie und jetzt Termine in der Hämatologie, was kommt als Nächstes? Das sind sechs verschiedene Abteilungen, mit denen ich jeden Monat zu tun habe", erklärte sie im Netz.

Instagram / louise.thompson Ryan Libbey und Louise Thompson im November 2023

Instagram / louise.thompson Louise Thompson in London

Instagram / louise.thompson Louise Thompson, Influencerin

