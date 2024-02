Mobbing? Kim Virginia erhebt schwere Vorwürfe gegen RTL!

Was hat es damit auf sich? In der vergangenen Dschungelcamp-Ausgabe war Kandidatin Kim Virginia Hartung (28) vielen wortwörtlich ein Dorn im Auge – doch auch nach der Show sorgt die Influencerin weiterhin für Aufsehen. Bei "Ich bin ein Star – Das Nachspiel" zeigte sich die einstige Buschbewohnerin gewohnt schlagfertig – doch ob das mehr Schein als sein war? Kim berichtet nun nämlich von Mobbing vonseiten des Senders!

In einem Interview mit Bild tut die TV-Bekanntheit ihren Unmut kund. Einiges im Camp sei bewusst nicht gezeigt worden, unter anderem eine Szene mit Felix von Jascheroff (41). "In dieser beleidigt er mich und sagt, dass ich gerne 'Sachen in den Mund nehme und alles schlucke'. Er hat sich darüber lustig gemacht, wie stolz ich darauf bin, alles so schön in den Mund zu nehmen", behauptet sie. Auch Sonja Zietlow (55) habe die 28-Jährige in ein schlechtes Licht rücken wollen.

Das Ganze sei aber nicht nur ihr selbst aufgefallen. Nach der Ausstrahlung habe Kim zahlreiche Nachrichten zu dem Thema erhalten. "Leute, die mich kontaktiert haben, meinten, dass es Mobbing von RTL war – und so habe ich es auch empfunden. Es war wirklich heftig", stellt die 28-Jährige klar.

Anzeige

RTL Felix von Jascheroff, Twenty4tim und Kim Virginia im Dschungelcamp

Anzeige

RTL Jan Köppen, Sonja Zietlow, Dr. Bob, Kim Virginia Hartung und Anya Elsner im Dschungelcamp

Anzeige

RTL Kim Virginia und Twenty4tim im Dschungelcamp

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de