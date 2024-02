Nächster Schritt: Larsa Pippen und Marcus kaufen ein Haus!

Vor wenigen Wochen sorgten Larsa Pippen (49) und Marcus Jordan (33) für viele Spekulationen. Böse Zungen behaupteten, dass sich das Paar getrennt habe. Am Valentinstag zeigten sich die Real Housewives of Miami-Darstellerin und der Basketballer jedoch wieder zusammen in der Öffentlichkeit. Nun wollen die beiden den nächsten Schritt in ihrer Beziehung wagen. Larsa und Marcus möchten sich ein Haus kaufen!

Das verrät die 49-Jährige in der "Real Housewives of Miami"-Reunion. Ihre bisherige Wohnung bietet Larsa bereits zum Verkauf an. Für ihr Traumhaus hat die TV-Persönlichkeit ein wichtiges Kriterium: einen großen Kleiderschrank! "Ich habe eine Menge Klamotten, Marcus hat viele Jordans. Wir brauchen also definitiv ein großes Haus mit einem großen Kleiderschrank", erklärt sie.

In der Vergangenheit sprachen die beiden schon oft öffentlich über ihre gemeinsamen Zukunftspläne. So erzählte Larsa, dass sie und Marcus bald heiraten wollen. "Ich hoffe, dass wir bald heiraten werden. Ich habe das Gefühl, dass ich definitiv wieder heiraten werde", plauderte sie im Interview mit Us Weekly aus.

Getty Images Larsa Pippen und Marcus Jordan

Getty Images Larsa Pippen und Marcus Jordan

Instagram / larsapippen Larsa Pippen mit ihrem Freund Marcus Jordan

