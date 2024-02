Sorge um Justin und Hailey? Stephen Baldwin bittet um Gebete

Geht es ihnen gut? Justin Bieber (29) und Hailey Bieber (27) gaben sich 2018 das Jawort und das weckt seither gemischte Gefühle bei den Fans – viele sehen beide als Traumpaar schlechthin und andere spotten über die Beziehung der Berühmtheiten. Aber nun meldet sich der Vater des Models im Netz und lässt die Follower fragend zurück: Stephen Baldwin (57) bittet die Fans, für Justin und Hailey zu beten!

Auf Instagram richtet er sich mit besorgniserregenden Worten an seine Community. "Christen, wenn ihr an Justin und Hailey denkt, nehmt euch einen Moment Zeit, um ein Gebet für sie zu entrichten, damit sie Weisheit und Schutz erhalten [...]!", schreibt er und fügt hinzu: "Es gibt besondere Herausforderungen, mit denen Leute in öffentlichen Positionen konfrontiert sind [...]. Sie sind oft mit spirituellen Angriffen konfrontiert, die [...] ihre Ehe und ihr Leben zu zerstören versuchen!" Was diese kryptischen Worte bedeuten, erklärt Stephen jedoch nicht.

Die Fans machen sich daher Sorgen und spekulieren wild. "Traurig, dass du wünscht, dass deine Tochter Hailey unglücklich [...] ist und betrogen wird, bevor sie sich scheiden lässt, weil du denkst, für Gott sei das eine Sünde", behauptet ein User und ein weiterer schreibt: "Gibt es Neuigkeiten über die Scheidung von Hailey und Justin? Sind die Gerüchte wahr?" Das Ehepaar äußerte sich bisher nicht dazu.

Anzeige

Instagram / justinbieber Justin Bieber und Hailey Bieber im November 2023

Anzeige

Getty Images Justin und Hailey Bieber im April 2022

Anzeige

Getty Images Hailey Baldwin und Vater Stephen Baldwin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de