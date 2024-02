Verfolgungsjagd in NYC: Harry und Meghan waren in Gefahr!

Die Situation war wirklich brenzlig. Im Prozess um den Personenschutz für Prinz Harrys (39) Familie wurden auch Momente geprüft, die die Familie des royalen Aussteigers gefährdeten. So beispielsweise die Verfolgungsjagd, die sich im Mai 2023 auf den Straßen von New York ereignet hatte. Augenzeugen hatten damals betont, das Ganze sei nicht so dramatisch gewesen, wie Harry und seine Frau Meghan (42) wohl behauptet hatten. Im Rahmen des Prozesses erklärt das New York Police Department nun aber, wie gefährlich die Verfolgung wirklich war.

Entertainment Tonight liegen Gerichtsdokumente vor, die ein Schreiben des New York Police Departments beinhalten. Daraus geht hervor, dass im Mai 2023 "eine rücksichtslose Gefährdung [...] stattgefunden hat, als der Kläger und Herzogin in Manhattan gefahren wurden". "Wir können bestätigen, dass das NYPD den Brief [an das Gericht] geschickt hat und wir haben seitdem die Sicherheitsprotokolle für den Herzog und die Herzogin von Sussex erhöht", bezieht ein Polizeisprecher gegenüber dem Magazin Stellung.

Die Kritik wegen der angeblichen Überdramatisierung der Verfolgungsjagd hielt sich hartnäckig. Harry und Meghan sollen deswegen schockiert gewesen sein. "Sie bestehen darauf, dass ihre Schilderung der Verfolgungsjagd absolut nicht übertrieben war und dass es verletzend und unangebracht ist, wenn Leute etwas anderes behaupten", meinte ein Insider gegenüber Us Weekly. Das Paar wolle nun umso mehr zu seinen Aussagen stehen.

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry im September 2022

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan in Neuseeland 2018

