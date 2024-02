Zurück im Arbeitsalltag: Prinz William besucht eine Synagoge

Prinz William (41) hat nach einer acht Tage währenden Abwesenheit seine öffentlichen Pflichten wieder aufgenommen. Sein erstes Engagement führte den Royal in die Western Marble Arch Synagoge, wo er mit Botschaftern des Holocaust Educational Trust zusammentraf. Diese Organisation setzt sich gegen Hass und Antisemitismus ein. Wie The Sun berichtet, waren unter den Gästen auch Holocaust-Überlebende wie Renee Salt, der Auschwitz überlebte, und Manfred Goldberg, der in einem Lager in Stuttgart war. Der Herzog von Cambridge zeigte mit diesem Einsatz sein Engagement gegen den wachsenden Antisemitismus – judenfeindliche Vorfälle hatten im letzten Jahr um 147 Prozent zugenommen.

Karen Pollock, die Geschäftsführerin des Holocaust Educational Trust, lobte den Prinzen: "Heute hat Seine Königliche Hoheit uns daran erinnert, dass Antisemitismus nicht nur ein Problem der jüdischen Gemeinschaft ist, sondern der gesamten Gesellschaft." Sie betonte, wie wichtig der Besuch für die jüdische Gemeinschaft sei, sowohl für Holocaust-Überlebende, die in Großbritannien Zuflucht gefunden hatten, als auch für junge Studierende, die auf dem Campus antisemitischem Hass ausgesetzt sind.

Prinz William glänzte in den vergangenen Wochen in der Öffentlichkeit eher mit Abwesenheit. Der Grund dafür lag wortwörtlich zu Hause im Bett: seine Ehefrau Prinzessin Kate (42). Die Mutter von drei Kindern war im Januar am Unterleib operiert worden. Anschließend musste sie sich von dem Eingriff erholen, genauere Details über die Operation gibt es bisher nicht. Ihr Ehemann war in dieser schweren Zeit an ihrer Seite. Seit 2002 gehen die beiden gemeinsam durchs Leben. 2011 feierten sie ihre Liebe mit einer romantischen royalen Hochzeit in London, die von einem Millionenpublikum vor den Fernsehbildschirmen verfolgt wurde. Inzwischen sind sie zudem Eltern von drei Kindern: Prinz George (10), Prinzessin Charlotte (8) und Prinz Louis (5).

Während Prinz William seine wichtige Rolle in der Gesellschaft als Kämpfer gegen den Antisemitismus und Botschafter des Friedens wiederaufnimmt, steht er gleichzeitig vor persönlichen Herausforderungen. Vor gerade einmal drei Wochen wurde bekannt, dass sein Vater König Charles III. (75) an Krebs erkrankt ist – ein Schicksalsschlag für die Familie und insbesondere für William. Denn durch diese Diagnose steigt der Druck auf den Thronfolger enorm. Genau das wollte sein Vater immer vermeiden und ihn auch weiterhin beschützen, wie ein Insider zuletzt gegenüber People berichtete: "Er wollte seine Kinder immer davor bewahren, diesen Druck zu früh zu bekommen, und das wird auch so bleiben!" Trotz des persönlichen Leids und der neuen Verantwortungen entschied sich William gegen eine längere Pause und kehrte zu seinen Pflichten zurück, immer in dem Wissen, dass die Familie und die Nation hinter ihm stehen.

Getty Images Renee Salt und Prinz William, Februar 2024

Getty Images Prinz William und Prinzessin Kate, 2023

Instagram / princeandprincessofwales König Charles und Prinz William im Juni 2020

