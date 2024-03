Es ist offiziell: Das sind die "Big Brother"-Bewohner 2024!

Eine neue Staffel Big Brother beginnt! Am Montag ziehen wieder 17 Bewohner in den spartanisch eingerichteten Container ein. Für 100 Tage begeben sich die Kandidaten in Isolation ohne Kontakt zur Außenwelt und werden dabei stets mit der Kamera begleitet. Moderiert wird die Sendung wie gewohnt von Jochen Schropp (45) – jedoch muss er auf Kollegin Marlene Lufen (53) dieses Mal verzichten. In diesem Jahr stellt sich wieder eine spannende Mischung an Charakteren der Herausforderung: Promiflash stellt euch einige der Kandidaten vor!

Der 32-jährige Sandro sticht aus der Masse heraus: Mit zwei Metern Körpergröße und einem tätowierten Gesicht bleibt der Fahrlehrer im Gedächtnis. Auch sein Mitstreiter Nicos fällt durch sein Aussehen direkt auf. Mit seinem Fuchsschwanz und den langen Haaren sieht es fast so aus, als wäre der 27-Jährige den 80er-Jahren entsprungen. Unter die Bewohner hat sich sogar ein Familienmitglied eines waschechten Promis gemischt. Angela aus Bremen ist die Nichte des ehemaligen UNO-Generalsekretärs und Friedensnobelpreisträgers Kofi Annan (✝80).

Für eine Kandidatin ist das nicht die erste Teilnahme an einer Show. Im Jahr 2021 nahm die 29-jährige Frauke in dem Datingformat Take Me Out teil und schnupperte so das erste Mal TV-Luft. Wie gefallen euch die Kandidaten der diesjährigen Staffel? Stimmt unten in der Umfrage ab!

Seven.One / Willi Weber Sandro, "Big Brother"-Kandidat 2024

Seven.One / Willi Weber Angela, "Big Brother"-Kandidatin 2024

Seven.One / Willi Weber Frauke, "Big Brother"-Kandidatin 2024

