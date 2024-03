Fans einer Meinung: Dieser "Let's Dance"-Kandidat soll raus!

Von ihm haben die Zuschauer wohl bereits genug! Auch in diesem Jahr stellen sich wieder über ein Dutzend Prominente dem TV-Abenteuer Let's Dance. In der Kennenlernshow vergangene Woche konnten die Stars bereits ihr Tanztalent unter Beweis stellen. Besonders Gabriel Kelly (22) überzeugte mit seiner Leistung und ergatterte nicht nur die höchste Jury-Punktzahl, sondern auch die Wildcard – er ist heute also vor dem Rausfliegen geschützt. Diesen Kandidaten soll es laut den Fans stattdessen treffen!

Wie aus einer Promiflash-Umfrage [Stand: 1. März, 17:02 Uhr] hervorgeht, könnte es für einen Teilnehmer heute Abend besonders eng werden. Von insgesamt 2.205 Lesern stimmten 1.103 dafür, dass Motivationscoach Biyon Kattilathu (39) seine Tanzschuhe einpacken muss. Das entspricht ganzen 50 Prozent und somit der klaren Mehrheit. Mit etwas Abstand und 417 Stimmen, also 18,9 Prozent, folgt Unternehmer Tillman Schulz (34). Auf Platz drei landet derweil Sophia Thiel (28) mit insgesamt 149 Stimmen (6,8 Prozent).

Das letzte Wort haben die Zuschauer aber nicht allein. In die Entscheidung, wer "Let's Dance" heute Abend als erster verlassen muss, fließt auch die Bewertung der Juroren mit ein – und da sah es in der Kennenlernshow bereits gar nicht allzu schlecht für Biyon aus. Mit seinen 13 Punkten schaffte der Autor es zumindest bis ins Mittelfeld und seine tänzerische Leistung könnte ihn womöglich heute vor einem Rauswurf bewahren.

Anzeige

Getty Images Mariia Maksina und Biyon Kattilathu bei "Let's Dance"

Anzeige

Getty Images Daniel Hartwich, Tillman Schulz und Mark Keller bei "Let's Dance"

Anzeige

Getty Images Sophia Thiel und Alexndru Ionel bei "Let's Dance" 2024

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de