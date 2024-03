Das ist Christian Polanc' Geheimfavorit bei "Let's Dance"!

Er drückt ihm schon fest die Daumen! Am Freitag flimmerte die erste Folge der neuen Staffel von Let's Dance über die Bildschirme. Während viele neue Stars und auch zwei neue Profitänzer über das Parkett schweben, setzt Urgestein Christian Polanc (45) in diesem Jahr erst einmal aus. Im Studio verfolgte aber auch er den spektakulären Auftakt. Christian hat sogar schon einen Favoriten!

In seinem Podcast "Let's talk about Dance" lässt er gemeinsam mit Christina Hänni (34) die erste Show noch einmal Revue passieren und gibt seine Expertise zu den neuen Kandidaten ab. Dabei hat es ihm besonders Gabriel Kelly (22) angetan! "Ich finde, er hat schon eine sehr filigrane Art und Weise, sich zu bewegen und er lernt anscheinend wirklich schnell, wie ich mitbekommen habe", erklärt der Tanzsportler und fügt hinzu: "Wenn der Junge es auch schaffen kann, zu explodieren, [...] dann ist das so mein erster kleiner Geheimfavorit." Christina stimmt ihrem Kollegen zu und sei sehr gespannt, ob der Sohn von Angelo Kelly (42) tatsächlich noch seine wilde Seite zeigen werde.

Gabriel scheint aber nicht nur Christian zu seinen Fans zählen zu können. Auch die Juroren sind bislang wohl ziemlich zufrieden mit dem Promi-Spross und vergaben die höchste Punktzahl des Abends an ihn. Zusammengezählt mit den Anrufen der Zuschauer konnte sich der Musiker zudem die begehrte Wildcard sichern und ist in der kommenden Sendung vor dem Rausfliegen geschützt.

