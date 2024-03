Im Sexting-Skandal: Geri Halliwell eilt zu ihrem Ehemann

Geri Halliwells (51) Ehe wird von einem Skandal erschüttert. In den vergangenen Tagen häuften sich die Schlagzeilen über die Musikerin – und das wegen ihres Mannes. Denn Christian Horner (50) wurde vorgeworfen, sich einer Mitarbeiterin gegenüber unangemessen verhalten zu haben. Zwar wurde der Formel-1-Chef von offizieller Seite für unschuldig erklärt, seit Kurzem sind aber Chatverläufe im Umlauf, die die Belästigung beweisen sollen. Und in diesem Chaos macht sich Geri auf dem Weg zu ihrem Gatten!

Deshalb jettete das Spice Girls-Mitglied am Donnerstag nach Bahrain, wie Daily Mail berichtet. In einem Privatjet reiste die Sängerin in das Königreich – die aktuellen Schlagzeilen kamen noch während ihres Fluges auf. Ob Geri ihren Mann vor Ort nun damit konfrontieren wird? Ein Insider verrät: "Sie ist losgeflogen, bevor die E-Mail ankam. Vielleicht fliegt sie sogar wieder nach Hause."

Besagte Mails sollen den Schriftverkehr zwischen Christian und seiner Mitarbeiterin belegen. In diesem Zuge sollen nicht nur anzügliche Nachrichten, sondern auch Fotos ausgetauscht worden sein – die mutmaßlichen Beweise wurden an zahlreiche Journalisten verschickt.

Getty Images Geri Horner, 2021

Getty Images Christian Horner, Geri Halliwell und Orlando Bloom beim Formel-1-Rennen in Abu Dhabi, November 2023

Getty Images Christian Horner im Februar 2024

