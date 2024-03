Katie Price in Sorge: Mama Amy musste in die Notaufnahme

Das war ein Schock für ihre Töchter! Amy Price, die Mutter von Katie Price (45), hatte in letzter Zeit ganz schön mit ihrer Gesundheit zu kämpfen. Im Jahr 2017 war bei ihr eine schwere Lungenkrankheit diagnostiziert worden, die meist in wenigen Jahren tödlich endet. Doch die 72-Jährige hatte Glück: Durch eine Lungentransplantation verbesserte sich ihr Gesundheitszustand deutlich. Vor wenigen Tagen hatte sie wieder mit starken Scherzen zu kämpfen: Amys Tochter brachte sie deshalb in die Notaufnahme!

Im Podcast The Katie Price Show verraten die Schwestern Sophie und Katie den Grund für den plötzlichen Krankenhausaufenthalt. "Mama hatte neulich eine Ultraschalluntersuchung. Dabei muss wohl eine Zyste geplatzt sein", fängt die jüngere Schwester an zu erzählen. "Ich musste sie in die Notaufnahme bringen, da sie deshalb starke Schmerzen hatte", fügt sie hinzu. Im Krankenhaus wäre Amy wirklich sehr gut behandelt worden, obwohl sie insgesamt sechs Stunden warten mussten.

In ihrem gemeinsamen Podcast thematisieren die Schwestern jedoch nicht nur Familienangelegenheiten. In der aktuellen Folge kündigen sie an, dass sie nächste Woche auf die frische Beziehung von Katie und ihrem neuen Freund John Joe Slater eingehen wollen. Erst kürzlich hatte das britische Model die neue Romanze mit dem Reality-Sternchen verkündet. Die Fans reagierten auf die Neuigkeit mit Skepsis.

Instagram / katieprice Katie Price mit ihrer Mutter Amy und ihrer Schwester Sophie, November 2021

Instagram / katieprice Sophie, Katie und Amy Price im März 2022

Instagram / katieprice JJ Slater und Katie Price

