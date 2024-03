Trubel um Prinz Harry: Meghan genießt Urlaub mit Freundinnen

Sie verbringt wertvolle Zeit mit ihren Freundinnen. Herzogin Meghan (42) und ihr Ehemann Prinz Harry (39) haben es momentan nicht leicht. Vor wenigen Wochen erst hatten sie die Krebsdiagnose von Harrys Vater König Charles (75) verkraften müssen. Kürzlich verlor das royale Ehepaar dann auch noch wichtige Gerichtsentscheidung. Von den Sorgen nimmt sich die Herzogin nun anscheinend eine Auszeit. Mit ihren Freundinnen verbringt Meghan Zeit im gemeinsamen Skiurlaub!

Zusammen mit ihren Besties Heather Dorak und Kelly McKee Zajfen verbringt die Schauspielerin Zeit in den Bergen. Auf Instagram teilen Meghans Freundinnen Erinnerungsfotos an den gemeinsamen Skiurlaub. Heather, die Besitzerin eines Pilatesstudios, schwärmt in der Bildunterschrift von dem Mädels-Trip. "Wow, was für eine perfekte Reise! Mein Herz ist so voller Liebe", betitelt sie die Bilderreihe. Auch Kelly, die Mitgründerin einer gemeinnützigen Organisation, zeigt sich von dem Ausflug begeistert. "Ich bin so dankbar für die besten Freunde überhaupt! Ein Dankeschön kann nicht einmal ansatzweise ausdrücken, was mein Herz nach dieser Reise fühlt", schreibt sie zu ihrem Fotobeitrag.

Kelly und Meghan sind schon langjährige Freundinnen. Wann und wo sie aufeinandertrafen, ist jedoch nicht bekannt. Heather lernte die Herzogin von Sussex als Kundin in ihrem Pilatesstudio in Los Angeles kennen. "Heather ist als Lehrerin erstaunlich, als Freundin ist sie in jeder Hinsicht inspirierend", sprach Meghan gegenüber Women's Health in hohen Tönen von ihrer Freundin.

Anzeige

Getty Images König Charles mit seinem Sohn Prinz Harry, 2014

Anzeige

Getty Images Herzogin Meghan im Februar 2024

Anzeige

Instagram / heatherdorak Heather Dorak, Freundin von Herzogin Meghan

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de