Bon-Jovi-Clan unterstützt Millie Bobby Brown bei Premiere

Sie sind bereits eine Familie. Im April 2023 ging Jake Bongiovi (21), der Sohn des Rockstars Jon Bon Jovi (62), vor seiner Freundin Millie Bobby Brown (20) auf die Knie. Jakes berühmter Vater war von dieser Entwicklung völlig begeistert. Er soll sogar ein großer Fan seiner zukünftigen Schwiegertochter sein. Derzeit feiert Millies neuer Film "Damsel" seine Premiere. Und die Bon Jovis lassen es sich nicht nehmen, sie auf dem roten Teppich zu feiern.

Am Freitag findet sich der Cast des Netflix-Films in New York City zusammen, um die Premiere zu feiern. Neben Millie strahlen auch Nick Robinson (28), Robin Wright (57) und Brooke Carter auf dem Red Carpet. Vor allem die Britin hat jedoch ganz besondere Begleiter: Neben ihrem Verlobten sind auch seine Eltern anwesend. Jon und seine Frau Dorothea sind bester Laune und freuen sich sichtlich, Millie unterstützen zu können.

Mit ihren zukünftigen Schwiegereltern versteht sich die 20-Jährige also bereits gut. Es wurde sogar spekuliert, dass Jon auf der Hochzeit seines Sohnes ein Liedchen trällert. Doch Millie möchte dem Rockstar dies wohl ersparen. "Ich habe das Gefühl, es wäre so, als würde ich aufgefordert, ein komplettes Theaterstück für alle aufzuführen", erklärte sie in der Show "Today with Hoda and Jenna".

Getty Images Millie Bobby Brown, britische Schauspielerin

Getty Images Millie Bobby Brown und Jake Bongiovi

Instagram / milliebobbybrown Millie Bobby Brown und Jake Bongiovi

