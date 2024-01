Wird Jon Bon Jovi auf Millie Bobby Browns Hochzeit singen?

Die Planung für Millie Bobby Brown (19) und Jake Bongiovis (21) Hochzeit läuft auf Hochtouren! Die Stranger Things-Darstellerin und der Sohn von Jon Bon Jovi (61) hatten im April 2023 voller Stolz verkündet, dass sie verlobt sind. Daraufhin gab das Paar bereits ein paar Details zur Verlobung preis – die Planung der Trauung halten die beiden hingegen unter Verschluss. Jetzt gewährt die baldige Braut aber doch einen kleinen Einblick in die Organisation: Wird Millies Schwiegervater Jon während der Zeremonie ein Ständchen bringen?

Zu Gast bei der TV-Show "Today with Hoda and Jenna" erklärt Millie, dass sie den "It's My Life"-Interpreten nicht als Sänger für ihren großen Tag anfragen wolle – und das aus einem ganz bestimmten Grund! "Ich habe das Gefühl, das wäre so, als würde ich aufgefordert werden, ein komplettes Theaterstück für alle aufzuführen", erklärt die Schauspielerin. Sie wolle ihrem Schwiegervater also lieber eine Pause von seinem Job gönnen.

Die Hochzeitsplanung teilen sich Millie und ihr Ehemann in spe untereinander auf. "Jake ist sehr engagiert. Er ist bei dem gesamten Prozess sehr hilfreich", schwärmt die Britin. Sie habe sich bis jetzt mit den Aufgaben, Terminen und Co. "nie allein gelassen" gefühlt.

Jake Bongiovi und Millie Bobby Brown

Millie Bobby Brown, Schauspielerin

Millie Bobby Brown und Jake Bongiovi

