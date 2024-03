Flug mit Privatjet: Cathy Hummels erntet einen Shitstorm!

Mit diesen Reaktionen hat sie vermutlich nicht gerechnet! Cathy Hummels (36) wurde an der Seite von Mats Hummels (35) bekannt. Nach der Trennung machte sie sich als Moderatorin und Influencerin einen Namen. Im Netz folgen ihr knapp 700.000 Menschen, die sich regelmäßig ihren Content anschauen. Erst kürzlich war sie in einem Privatjet unterwegs, was ihren Fans allerdings nicht so gefällt: Cathy erntet einen Shitstorm!

"Ich bin abgehoben. Ja, mit dem Flieger", schreibt die 36-Jährige zu einer Reihe von Schnappschüssen auf Instagram, auf denen sie ihr Erlebnis im Privatjet zeigt. Mal posiert Cathy vor der Maschine, mal entspannt sie auf ihrem Sitz und genießt den Ausblick. Der Ausflug der Influencerin kommt aber nicht bei jedem ihrer Follower gut an. "Richtig umweltbewusst mit einem Privatjet fliegen", kommentiert eine Person ironisch. "Da muss der Umweltschutz halt zurückstecken. Wo kämen wir denn hin, wenn Madame womöglich mit der Bahn fährt?", wettert ein weiterer Nutzer.

Das ist schon das zweite Mal innerhalb kurzer Zeit, dass Cathy einer Welle negativer Kommentare ausgesetzt ist. Nachdem sie mit nacktem Oberkörper ihr neuestes Kinderkochbuch beworben hatte, hagelte es von ihren Followern bereits heftige Kritik. "Wow, jetzt muss ein Kinderkochbuch schon oben ohne vermarktet werden? Das ist leider absolut unpassend. Wie nötig muss man es haben", ärgerte sich eine Person im Netz.

Instagram / cathyhummels Cathy Hummels, Influencerin

Instagram / cathyhummels Cathy Hummels, Moderatorin

Instagram / cathyhummels Cathy Hummels, Ex-Spielerfrau

