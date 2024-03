Gesundheitliche Probleme: Lebenszeichen von Louise Thompson

Louise Thompson (33) kämpft seit Jahren mit diversen gesundheitlichen Problemen: Unter anderem wurde bei der "Made in Chelsea"-Bekanntheit die chronische Darmkrankheit Colitis ulcerosa diagnostiziert. Schon mehrfach musste sich die Britin daher in stationäre Behandlung begeben. Vor wenigen Tagen gab dann ihr Verlobter Ryan Libbey bekannt, dass sich seine Liebste mal wieder im Krankenhaus befindet. Nun meldet sich Louise bei ihrer Community!

In ihrer Instagram-Story teilt die TV-Bekanntheit ein lustiges Meme – der Clip stammt aus der BBC-Doku-Serie "The Real Marigold on Tour" und zeigt Schauspielerin Miriam Margolyes (82) und ihren Co-Star Wayne Sleep in einem Wasserpark. "Verdammte Scheiße. Das ist ein verdammter Altraum", hört man Miriam in dem kurzen Ausschnitt schimpfen. "Ich glaube, ich hebe diesen Soundtrack für mich selbst auf", kommentiert Louise den Clip und spielt dabei vermutlich auf ihren Gesundheitszustand an.

Vergangenes Jahr gewährte Louise einen erschreckenden Einblick in ihren von Krankheit geprägten Alltag. "Gynäkologie, Gastroenterologie, Rheumatologie, Psychiatrie, Psychotherapie und jetzt Termine in der Hämatologie – was kommt als Nächstes? Das sind sechs verschiedene Abteilungen, mit denen ich jeden Monat zu tun habe", klagte sie auf Instagram.

Anzeige

Instagram / louise.thompson Ryan Libbey und Louise Thompson, 2023

Anzeige

Instagram / louise.thompson Louise Thompson in London

Anzeige

Instagram / louise.thompson Louise Thompson, Reality-TV-Star

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de