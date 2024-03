Gwyneth Paltrow teilt seltenes Foto mit ihrem Sohn Moses!

Sie gibt einen seltenen Einblick in ihr Privatleben! Gwyneth Paltrow (51) ist seit rund fünf Jahren mit Brad Falchuk (53) verheiratet. Sowohl die Schauspielerin als auch der Produzent haben jeweils eine Tochter und einen Sohn mit in die Ehe gebracht. Mit Ex Chris Martin (47) teilt die Unternehmerin Töchterchen Apple und Sohnemann Moses (17). Ihre Kids hält sie weitestgehend aus der Öffentlichkeit heraus. Nun macht sie offenbar eine Ausnahme: Gwyneth teilt ein seltenes Foto mit ihrem Sohn!

In ihrer Instagram-Story gibt die 51-Jährige ihren Followern die Möglichkeit, ihr Fragen zu stellen. Ein Fan möchte ihr Lieblingsbild mit ihrem 17-jährigen Sohn sehen. "Nicht das Liebste, aber das Neueste", schreibt die Blondine zu einem Selfie mit Moses. Gwyneth schmiegt sich eng an den Teenager heran, während beide in die Kamera lächeln.

Dass sie sich auch nach der Trennung mit Moses' Vater noch so gut versteht, habe einen bestimmten Grund. "Erinnere dich daran, warum ihr euch überhaupt ineinander verliebt habt", erklärte der Filmstar in einem Interview mit der britischen Vogue. Nach der gescheiterten Beziehung habe Gwyneth aber stark an sich arbeiten müssen, um für etwas Neues bereit zu sein: "Denn bis zu diesem Zeitpunkt steckte ich immer noch in kindlichen Bindungsmustern und Dingen fest, die nicht gesund waren."

Instagram / gwynethpaltrow Gwyneth Paltrow und Brad Falchuk

Instagram / gwynethpaltrow Gwyneth Paltrow mit ihrem Sohn Moses Martin

Instagram / gwynethpaltrow Gwyneth Paltrow, Schauspielerin

