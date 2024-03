Jax Taylor will sich noch nicht von Brittany scheiden lassen

Jax Taylor stellt klar, dass seine Ehe mit Brittany Cartwright nicht endgültig vorbei ist. Wie Page Six berichtet, betonte der "Vanderpump Rules"-Star am Donnerstag gegenüber Paparazzi, dass trotz der kürzlich angekündigten Beziehungspause von seiner Frau immer noch Hoffnung auf eine Versöhnung besteht. "Natürlich ist das keine Scheidung, aber wir nehmen uns eine Auszeit und versuchen, unsere Situation neu zu bewerten. Und wir wollen nur das Beste für unser Kind tun", erklärte der Reality-TV-Star, während Reporter ihn nach seinem Besuch im Fitnessstudio abfingen. Jax betonte, dass das Wohl ihres gemeinsamen Sohnes Cruz, der zwei Jahre alt ist, bei ihrer Entscheidung oberste Priorität habe.

Wie Jax weiter erzählte, hatte Brittany schon eine Weile in einem separaten Haus gelebt, doch sei mittlerweile wieder eingezogen. "Wir sind zusammen. Wir leben jetzt in unserem Haus. Ja, sie war eine Zeit lang in einem anderen Haus, aber sie ist jetzt zurück", teilte er mit und fügte hinzu, dass sie versuchten, die Dinge zu klären und dass die Situation noch ganz frisch sei. "Es gibt kein böses Blut zwischen uns. Es sind einfach zwei Menschen, die die Zehn-Jahres-Marke in ihrer Ehe geknackt haben und es kann entweder in die eine oder andere Richtung gehen", erläuterte der 44-Jährige die Komplexität ihrer Beziehung.

Jax und Brittany, die 2015 zusammengekommen waren und 2019 in einem Schloss in Kentucky heirateten, teilten die Neuigkeit über ihre Trennung in einer Episode ihres Podcasts "When Reality Hits" mit. "Ehen sind im Allgemeinen sehr hart und ich hatte im vergangenen Jahr ein besonders hartes Jahr. Jax und ich haben uns eine Auszeit genommen", gab Brittany zu. Obwohl die Zukunft noch ungewiss ist, liege ihr Fokus derzeit darauf, die beste Mutter für Cruz zu sein, und sie bat ihre Fans um Gebete für die Familie.

