Eigener Film: Jennifer Lopez finanzierte Produktion selber!

Dafür griff sie tief in die Tasche! In der Vergangenheit hat Jennifer Lopez (54) schon oft bewiesen, dass sie einen Hang zur Perfektion hat. Sie plant und probt beispielsweise Touren und Auftritte solange, bis jeder einzelne Schritt sitzt. Mit gleicher Disziplin ging die Sängerin ihr neues Filmprojekt an. Und um letztendlich ein wünschenswertes Ergebnis zu erzielen, zückte J.Lo auch mal selbst den Geldbeutel. Ihren neuen Musicalfilm finanzierte Jennifer selbst!

In "This Is Me... Now: A Love Story" erhalten die Fans einen Einblick in das Leben und die Ereignisse der "On The Floor"-Interpretin, die ihr neuestes Album inspirierten. Die Umsetzung sei sehr herausfordernd und kostspielig gewesen, wie Jennifer gegenüber The Hollywood Reporter verrät: "Das war ein sehr unabhängiges Projekt, das ich selbst finanziert habe. Es war also produktionstechnisch eine große Herausforderung. [...] Alle dachten, ich sei verrückt, als ich sagte, ich würde den Film [selbst finanzieren]." Der Wille, ihre Vision zu Ende zu bringen, habe allerdings überwogen und ihr die Entscheidung erleichtert.

Das kommende neunte Studioalbum der Schauspielerin ist eine Fortsetzung ihres im Jahr 2002 veröffentlichten Werks "This Is Me... Then". Darin thematisierte sie vor allem die Beziehung zu Ben Affleck (51), mit dem sie Jahre später ein Liebes-Comeback feierte. 2022 hatten sich Jennifer und der "Gone Girl"-Darsteller schließlich das Jawort gegeben.

Getty Images Jennifer Lopez, Sängerin

Getty Images Jennifer Lopez bei der Premiere von "Shotgun Wedding"

Getty Images Jennifer Lopez und Ben Affleck im Dezember 2023

