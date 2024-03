Kopfhörer im Ohr: Sind das Leo DiCaprios sexuelle Vorlieben?

Möchte Leonardo DiCaprio (49) nichts von seinen One-Night-Stands sehen und hören? Der Schauspieler lässt in Sachen Frauen nichts anbrennen. Ständig wird der Filmstar in Begleitung des nächsten hübschen Models gesichtet. Zu den Verflossenen des Titanic-Stars gehören unter anderem Camila Morrone (26), Gisele Bündchen (43) und Toni Garrn (31). Schnell kamen dabei bereits Gerüchte auf, er würde keine Frau unter 25 daten. Nun plaudert ein weiteres Model aus dem Nähkästchen: Das sollen Leos Vorlieben im Bett sein!

Auf einer exklusiven Party in Los Angeles sei Playboy-Model Hieke Konings dem Hollywoodstar begegnet – und es sei auch zum Kuss gekommen. "Es war okay, aber definitiv nicht der Beste, den ich je hatte", plaudert die Beauty im Interview mit dem Playboy aus. Die Einladung, mit ihm nach Hause zu gehen, habe sie jedoch abgelehnt – im Gegensatz zu einigen ihrer Freundinnen. "Eine von ihnen berichtete, dass er während des Sex seine Kopfhörer im Ohr gelassen hat, weil er sie nicht hören wollte. Eine andere meinte, dass er ihr sogar ein Kissen auf das Gesicht gelegt hat", verrät Hieke. Sie selbst habe kein Interesse an dem 49-Jährigen: "Leo ist zu seltsam und alt."

Aktuell ist der Schauspieler wieder in festen Händen. Mit Vittoria Ceretti (25) scheint es sogar auch ziemlich ernst zu sein. Immer wieder zeigt sich das Paar bei einem romantischen Abendessen oder im Urlaub. Sogar ihre Familien haben die beiden bereits gegenseitig vorgestellt und sie verbringen viel Zeit miteinander.

