Prinz William lacht über sein "schreckliches" Bierzapfen!

Anlässlich des Nationalfeiertags von Wales machte Prinz William (41) einen Stopp in Wrexham, um den St. David's Tag zu feiern. Sein erstes Ziel war der lokale Fußballverein Wrexham AFC, der in den letzten drei Jahren unter der Leitung der Hollywood-Stars Ryan Reynolds (47) und Rob McElhenney (46) eine bemerkenswerte Entwicklung durchgemacht hat. Während seines Besuchs in einem Pub versuchte sich der Prinz von Wales am Zapfhahn, musste jedoch zugeben, dass sein Talent zu wünschenübriglässt. Er betitelte sein Können als "schrecklich", wie Hello! berichtet. Mit Humor meisterte er die Situation und betonte, dass das Bier wohl noch etwas Zeit bräuchte, um sich zu setzen: "Ich habe eine furchtbare Krone, deshalb arbeite ich nicht hinter der Theke." Später gönnte er sich dann einen Kurzen.

Der Fußballenthusiast und Vater von drei Kindern, der seit 2006 Präsident der Football Association ist, nutzte seinen Besuch auch, um den "Underdog-Erfolg" des Clubs zu loben, der nach 15 Jahren Abwesenheit wieder in die Football League aufgestiegen ist. Prinz William äußerte seine Bewunderung mit einer ehrlichen Aussage: "Es ist eine großartige Erfolgsgeschichte, die ihr hier aufbaut, alles, was ihr begonnen und erreicht habt, ist fantastisch. Es geht immer weiter und aufwärts – es ist aufregend. Jeder, der ein wahrer Fußballfan ist, möchte euch erfolgreich sehen."

Das Engagement des Prinzen von Wales und seine Besuche in der Gemeinschaft zeichnen sich durch persönliche Interaktionen und Bemühungen aus, auf verschiedene soziale Probleme aufmerksam zu machen. Erst kürzlich besuchte er eine Synagoge in London, wo er seine tiefe Besorgnis über den Anstieg des Antisemitismus zum Ausdruck brachte und betonte, dass Antisemitismus keinen Platz in der Gesellschaft habe. Prinz William und seine Frau Prinzessin Kate (42) übernahmen nach dem Tod von Queen Elizabeth II. (✝96) und der Thronbesteigung von König Charles (75) im September 2022 die Titel des Prinzen und der Prinzessin von Wales.Mit den neuen Titeln kamen auch viele neue Aufgaben kamen daher auf sie zu.

Dieser lustige Moment in Wrexham zeigt erneut Prinz Williams Fähigkeit, die Grenzen zwischen der königlichen Etikette und der öffentlichen Welt charmant zu verschmelzen – eine Fähigkeit, die er bereits vor zwei Jahren deutlich unter Beweis stellte: Beim Finale der Fußball-Europameisterschaft der Frauen zeigte William neben der üblichen königlichen Zurückhaltung auch seine menschliche Seite. "Es ist mehr als nur ein Spiel. Es geht darum, Freude, Enttäuschung und den Stolz, den wir alle fühlen, gemeinsam zu erleben," schwärmte er sichtlich bewegt nach dem historischen 2:1-Sieg der Engländerinnen gegen die deutsche Mannschaft. Er umarmte sogar die Spielerinnen total innig!

