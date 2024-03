So süß gratuliert Gwyneth Paltrow ihrem Brad zum Geburtstag

Sie widmet ihrem Mann liebevolle Worte zum Ehrentag! Gwyneth Paltrow (51) und Brad Falchuk (53) gaben sich 2018 ganz romantisch das Jawort. Zuvor waren der Drehbuchautor und die Schauspielerin schon rund fünf Jahre ein Paar gewesen. Auch nach der Trauung sind die beiden noch immer total glücklich miteinander. Das zeigt Gwyneth nun in einer rührenden Nachricht an ihren Mann: So süß gratuliert sie Brad zum Geburtstag!

"Alles Gute zum Geburtstag, Brad. Du bist mein Ein und Alles", schreibt die 51-Jährige zu einem Schnappschuss der beiden auf Instagram. Gwyneth und Brad posieren am Strand und liegen sich in den Armen. Dazu kommentiert die Unternehmerin ein blaues Herz. Das Ehepaar scheint sich auch ohne viele Worte zu verstehen.

Erst kürzlich teilte die "Schwer verliebt"-Darstellerin ein Selfie von sich und ihrem Mann im Netz. In farblich abgestimmten Strickjacken rocken sie den Partnerlook und lächeln in die Kamera. Die Fans der beiden sind von dem Anblick begeistert. "Wow, ihr seid so ein tolles Pärchen", schwärmte ein Nutzer.

Getty Images Gwyneth Paltrow, Schauspielerin

Getty Images Gwyneth Paltrow, Schauspielerin

Instagram / gwynethpaltrow Gwyneth Paltrow und Brad Falchuk an Valentinstag 2024

