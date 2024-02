Süß! Gwyneth Paltrow und ihr Brad strahlen im Partnerlook

Da liegt Liebe in der Luft! Im Jahr 2018 gab Gwyneth Paltrow (51) ihrem Liebsten Brad Falchuk (52) das Jawort. In einer intimen Zeremonie feierten der Mitbegründer von Glee und die Schauspielerin in den Hamptons ihre Liebe. Auch nach sechs Jahren Ehe wirken die beiden immer noch wie frisch verliebt. Das kann man auch auf ihrem neuen Valentinstags-Selfie unschwer erkennen: Gwyneth zeigt sich mit ihrem Brad im süßen Partnerlook!

Auf Instagram teilte die "Flight Girls"-Darstellerin einen romantischen Schnappschuss, auf dem die Eheleute um die Wette strahlen. Durch ihre aufeinander abgestimmten Strickjacken sieht man sofort, dass sie zueinander gehören. Das macht die "Schwer verliebt"-Schauspielerin auch mit der Bildüberschrift deutlich. "Mein ein und alles", betitelt sie das süße Selfie. In den Kommentaren freuen sich die Fans für Gwyneth und Brad. "Wow, ihr seid so ein tolles Pärchen", schwärmt ein Nutzer.

Für die Unternehmerin ist die Beziehung mit dem Regisseur bereits die zweite Ehe. Zuvor war Gwyneth 13 Jahre lang mit Chris Martin (46), dem Frontman von Coldplay, verheiratet. Auf einer Veranstaltung in Sydney erklärte die 51-Jährige: "Nach meiner Scheidung eine neue Beziehung einzugehen, war für mich kein leichter Schritt." Heute sei sie jedoch mehr als glücklich über ihre Entscheidung. "Zweite Ehen können etwas ganz Besonderes sein", machte sie klar.

