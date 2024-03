Fans lachen betrunkene Katie Price wegen Gesangseinlage aus

Aus ihr wird wohl keine professionelle Sängerin mehr. Katie Price (45) steht seit vielen Jahren im Rampenlicht. Der britische Reality-TV-Star versucht, sich immer wieder neu zu erfinden – an Weihnachten stand die Britin als Schauspielerin für ein Theaterstück auf der Bühne. Die Ex von Peter Andre (51) hat aber noch andere Talente: Sie trat spontan in einem Club auf. Für ihre Performance erntete Katie allerdings nur Spott und Häme.

The Sun berichtet, dass die 45-Jährige unter Alkoholeinfluss zum Mikrofon griff und in einem Nachtclub in Wales total spontan eine Gesangseinlage hinlegte. Im Netz kam es zu vernichtenden Kommentaren – Katies kurze Show kam nicht besonders gut an. Laut der britischen Tageszeitung war unter einigen TikTok-Clips Folgendes zu lesen: "Was für eine Verzweiflungstat. Autsch" und "Also, das ist peinlich". Ein anderer User hatte folgende Bitte an Katie: "Bitte hab' etwas Respekt vor der Musik."

Die bösen Kommentare scheinen ihr wohl nicht sonderlich viel auszumachen, denn das einstige Boxenluder ist frisch verliebt! Vor einigen Tagen machte Katie auf Instagram ihre neue Beziehung öffentlich. Zu einem Pärchen-Schnappschuss mit ihrer neuen Flamme John Joe "JJ" Slater, schrieb sie: "Man sagt, dass die Dinge aus einem bestimmten Grund geschehen, das Unerwartete ist passiert. Das Schicksal!"

Instagram / katieprice Katie Price, Reality-TV-Bekanntheit

Instagram / katieprice Katie Price im Mai 2023

Instagram / katieprice JJ Slater und Katie Price

