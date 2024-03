Niedlich! David Beckham kuschelt im Netz mit seinem Hund

Er bringt die Fanherzen zum Schmelzen. Seit dem Beginn seiner Karriere als Profifußballer steht David Beckham (48) im Fokus der Öffentlichkeit. Obwohl es diese bereits vor einigen Jahren an den Nagel gehängt hatte, ließ das Interesse an dem hotten Briten nicht nach. Deswegen gibt er seinen Fans im Netz auch immer wieder einen Einblick in sein Privatleben. So wie auch jetzt wieder: David zeigt sich bei einer Kuschel-Session mit Hund Simba.

In seiner Instagram-Story teilt der 48-Jährige einige Clips, die die Herzen seiner zahlreichen Fans wohl sicherlich höher schlagen lassen. Während sich der Vierbeiner in einem Video an David schmiegt, zeigt ein anderes, wie Simba die Pfoten direkt auf dem Kopf des Ex-Kickers platziert. Undwenn das für einige noch nicht für den absoluten Niedlichkeitsfaktor sorgt, liefert der vierfache Vater noch einen letzten Schnappschuss hinterher. Auf diesem posiert das fellige Familienmitglied für die Kamera.

Dass die Beckhams ihre Online-Community gerne mit süßem Content versorgen, ist längst kein Geheimnis mehr. Erst am vergangenen Valentinstag widmete David seiner Victoria einen liebevollen Post. Zu einem Kussbild mit seiner Liebsten schrieb er unter anderem: "Alles Gute zum Valentinstag für eine wunderbare Ehefrau, Mami und beste Freundin. Ich liebe dich."

Instagram / davidbeckham David Beckham mit seinem Hund Simba

Instagram / davidbeckham David Beckhams Hund Simba

Instagram / davidbeckham Victoria und David Beckham

