Seit 21 Jahren: Adam und Jackie Sandlers Ehe läuft super!

Das muss wahre Liebe sein! Adam Sandler (57) ist aus der Filmbranche längst nicht mehr wegzudenken. In bekannten Filmen wie "50 erste Dates" oder "Meine erfundene Frau" verkörperte der US-Amerikaner verschiedenste Rollen. In seinem Privatleben läuft das anders – seit 2003 ist er mit seiner Jackie (49), die er an einem Filmset kennengelernt hatte, verheiratet. Für ihre funktionierende Ehe sind Adam und Jackie sehr dankbar!

Gegenüber Us Weekly offenbart ein Insider nun, wie groß die Gefühle der beiden füreinander immer noch sind. Das Paar "fühlt sich so gesegnet, dass sie in der Lage waren, eine glückliche und erfolgreiche Ehe in Hollywood zu führen", verrät der Informant und schwärmt: "Sie sind die besten Freunde und wissen, dass das, was sie haben, etwas ganz Besonderes ist." Die beiden seien fast unzertrennlich.

Zu Adam und Jackie gehören auch ihre zwei gemeinsamen Töchter – Sadie Madison und Sunny Madeline. Die Beziehung zu seinem Nachwuchs stellt den Vater allerdings gelegentlich auch vor große Herausforderungen. Bei einer Filmpremiere witzelte der 57-Jährige gegenüber People: "Sie reden immer noch nicht mit mir. Sie machen ihr eigenes Ding."

Getty Images Adam Sandler mit Frau Jackie und seinen Töchtern

Getty Images Adam Sandler und seine Frau Jackie im Januar 2020

Getty Images Adam Sandler, Schauspieler, mit seiner Frau und ihren beiden Töchtern

