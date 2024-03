Wegen Pubertät? Adam Sandlers Töchter sprechen nicht mit ihm

Auch er hat es nicht leicht mit seinen Kids. Adam Sandler (57) hat seinen Töchtern schon einiges ermöglicht. Dank ihm durften Sadie und Sunny Sandler in mehreren Hollywoodfilmen, wie zum Beispiel "Kindsköpfe", "The Do-Over" und "Murder Mystery" mitspielen. Auch im neuesten Film des Komikers darf seine ältere Tochter eine Rolle übernehmen, allerdings scheint das der Vater-Tochter-Beziehung nicht zu helfen: Adam behauptet, dass seine Töchter nicht mit ihm reden!

Bei der Premiere von "Spaceman" spricht der Filmstar laut People ganz offen über seinen pubertierenden Nachwuchs. Auf die Frage, ob die gemeinsame Schauspielerei die Beziehung zu seinen Kindern verbessert habe, scherzt Adam ganz trocken: "Sie reden immer noch nicht mit mir. Sie machen ihr eigenes Ding." Trotz dieser Schwierigkeit sei Adam total beeindruckt von den Erfolgen seiner Töchter und sage ihnen häufig, dass er sie liebe.

Ganz schlecht scheint es um die Familie allerdings nicht zu stehen. Bei der Premiere von "Spaceman" waren beide Töchter und Ehefrau Jackie (49) anwesend. Zusammen posierten sie Arm in Arm und strahlten in die Kameras. Der Film ist eine ungewöhnliche Wahl für Adam. Er spielt in dem Science-Fiction-Drama einen Astronauten, der auf einsamer Mission durch das Weltall fliegt. Ab dem 1. März können sich Fans vom Ergebnis überzeugen, da startet die Buchverfilmung auf Netflix.

Getty Images Adam Sandler, 2024

Getty Images Adam Sandler, Schauspieler, mit seiner Frau und ihren beiden Töchtern

Getty Images Jackie Sandler, Adam Sandler, Sunny Sandler und Sadie Sandler im Februar 2024

