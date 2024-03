Beauty Doc erkennt: Legte sich Megan Fox doch unters Messer?

Seit den Anfängen ihrer Karriere hat sich Megan Fox (37) optisch ganz schön verändert! Nicht nur durch ihre neuen pinkfarbenen Haare und zahlreichen Tattoos wirkt die "Transformers"-Schauspielerin heute wie ein ganz anderer Typ. Auch das Gesicht der On-off-Freundin von Machine Gun Kelly (33) erscheint deutlich verändert. Hat sie auf Schönheitsoperationen zurückgegriffen? Während Megan mögliche Operationen immer wieder dementiert, hat der plastische Chirurg Dr. Richard Westreich eine andere Meinung!

Im Interview mit The Sun gibt der Chirurg aus New York seine Einschätzung ab. "Es ist ein allgemein anerkannter Fakt, dass Megan ihre Nase operiert hat", erklärt der Experte. "Man sieht eine klare Veränderung. Ihre Nase ist jetzt sehr akkurat geformt", führt er weiter aus. Laut dem Arzt sei auch eine Operation an der Oberlippe nicht ausgeschlossen. "Zusätzlich hat sie ihr Gesicht wahrscheinlich mit Wangenfett behandeln lassen", vermutet er. "Megan hat seit 2005 voraussichtlich bis zu 60.000 Dollar [rund 55.000 Euro] für Schönheitsoperationen ausgegeben", lautet seine komplette Einschätzung.

Erst kürzlich löste ein Selfie von Megan auf Instagram bei ihrer Community wieder Fragezeichen aus. Auf dem Foto sieht sie sehr unnatürlich und verändert aus, so die Fans. "Oh mein Gott Leute, ich sehe überhaupt nicht anders aus! Das ist nur der Schatten auf dem Foto", schrieb die Schauspielerin daraufhin zu ihrer Verteidigung in die Bildüberschrift.

