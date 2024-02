Hingucker: Megan Fox zeigt sich mit heißen roten Lippen!

Auch Megan Fox (37) durfte bei den diesjährigen People's Choice Awards nicht fehlen und zog mal wieder alle Blicke auf sich. Die Liebste von Machine Gun Kelly (33) präsentierte sich in einer eng anliegenden trägerlosen Robe in funkelndem Weiß. Dazu schminkte sich die Beauty einen heißen, dunkelroten Schmollmund und griff in der Lidschattenpalette zum passenden Silberton. Dazu kombinierte die dreifache Mutter einen breiten schwarzen Choker sowie silberne Ringe. Mit ihrem Look überraschte Megan auf der Bühne, als sie zusammen mit Joe Manganiello (47) einen der Award-Gewinner ankündigte – vor allem ihre Lippen sorgten erneut für Gesprächsstoff.

Megans Gesicht ist in den vergangenen Wochen immer wieder Thema gewesen. Zuletzt behaupteten böse Zungen, dass der Transformers-Star etwas nachgeholfen hätte – vor allem seine Lippen wirkten auf die Fans verdächtig voll. Die Diskussion entfachte ein Schnappschuss, auf dem sich Megan mit Travis Kelce (34), Taylor Swift (34) und Machine Gun Kelly auf der Super Bowl-Afterparty zeigte. "Wenn sie ihre Lippen noch mehr aufpumpt, wird sie davonschwimmen", merkte beispielsweise ein User entsetzt auf Instagram an. Doch Megan hatte darauf direkt eine Antwort parat – auch wenn diese für nur noch mehr Kritik sorgte: "Ich sehe aus wie eine dieser superteuren echten Sexpuppen aus Silikon, die man nur in Japan bekommen kann." Doch nicht nur Megans Antlitz, sondern auch ihr Look sorgte nach dem großen NFL-Cup für Aufsehen.

Megan weiß, wie man sich in Szene setzt und das stellte sie auch auf der Afterparty des Super Bowls mit ihrem Outfit unter Beweis. Denn die Beauty ließ im wahrsten Sinne des Wortes tief blicken: Die 37-Jährige schlüpfte in ein dunkelgraues Top im Korsettstil, das um ihr Dekolleté lediglich von dünnen Schnüren zusammengehalten wurde. Dazu trug sie in ein extrem knappes Höschen. Während viele ihre Kleiderwahl als übertrieben empfanden, feierten ihre Unterstützer ihr Styling.

Jemand, der nicht nur Megans Kleiderwahl, sondern der sie in allen Lebenslagen unterstützt, ist ihr Verlobter MGK. Die US-Amerikanerin hatte in der Vergangenheit einige unschöne Erlebnisse in Sachen Beziehung erlebt. Der 33-Jährige habe ihr aber dabei geholfen, die alten Wunden zu heilen. In ihrem Gedichtband "Pretty Boys Are Poisonous" schreibt Megan dazu: "Wenn man jemanden liebt, wird man ihm nicht verwehren, sein Leiden zu lindern. Ich denke, das gehört einfach dazu, wenn man sich um jemanden sorgt und ihn heilen möchte." Megan und MGK sind nun bereits seit 2020 zusammen – doch auch zwischen ihnen ging es bereits drunter und drüber.

Anfang vergangenen Jahres deutete Megan eine Krise mit MGK an. Auch Fremdgehgerüchte um den "Emo Girl"-Interpreten standen im Raum. Eine Trennung kam für die beiden aber nicht infrage. Stattdessen sollen sie seither an ihrer Beziehung arbeiten. "[Sie] sprechen täglich per Zoom mit einem Paartherapeuten", erklärte ein Insider dazu im März gegenüber Page Six. Ihre Hochzeit soll aktuell aber kein Thema sein – zu groß sei das Risiko, dass sich Megan und ihr Verlobter wieder zoffen. Stattdessen wollen sie ihre Partnerschaft erst mal weiter stabilisieren.

Anzeige

Instagram / meganfox Travis Kelce, Taylor Swift, Machine Gun Kelly und Megan Fox

Anzeige

Instagram / meganfox Megan Fox im Februar 2024

Anzeige

Getty Images Machine Gun Kelly und Megan Fox, Juni 2022

Getty Images Megan Fox und Machine Gun Kelly bei den Billboard Music Awards, Mai 2022

Getty Images Megan Fox, Schauspielerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de