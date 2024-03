"Bin guter Dinge": Coupleontour gibt Update zu Inas Mutter

Ina und ihre Ehefrau Vanessa, die als Coupleontour bekannt wurden, haben es momentan nicht leicht: Bei Inas Mutter wurde Krebs diagnostiziert. "Die letzten Tage waren sehr aufwühlend, sehr aufregend. Wir wollen jetzt auch gar nicht so darüber reden, ihr wisst ja, was Sache ist. Die letzten Tage haben wehgetan", erklärt das Paar in seiner Instagram-Story. Doch nach der schweren Zeit hat die Blondine nun wohl wieder Hoffnung, wie sie weiter verrät: "Gerade ist sie aus dem OP raus, also sie musste quasi eine Biopsie machen und jetzt ist sie aus dem OP raus und ich bin gerade jetzt irgendwie wieder richtig guter Dinge, dass sie wieder richtig krass kämpfen kann."

Die vergangenen Tage hätten die beiden Frauen vor allem mit der Familie der 27-Jährigen verbracht. "Wir waren für die Familie einfach da und du [Ina] hast auch viel Zeit mit deiner Mutter verbracht und ihr Kraft gegeben, dass sie auch weiterkämpft", erklärt Vanessa weiter und Ina ergänzt: "Ja, das war mir auch total wichtig. Sie war halt so: 'Ich mache einfach gar nichts. Ich bleibe jetzt hier und das war's.'" Mittlerweile wolle ihre Mutter aber um ihre Gesundheit kämpfen.

Erst vor wenigen Tagen machten Ina und Vanessa die schockierende Nachricht auf Instagram öffentlich: "Wir haben von Inas Mama die Diagnose bekommen und der Krebs hat sich bestätigt." Dabei handele es sich um Lungenkrebs in einem fortgeschrittenen Stadium. "Wir halten als Familie zusammen und konzentrieren uns gerade komplett darauf", schlossen die Influencerinnen ihr emotionales Statement. Kurz darauf postete Ina ein Foto von sich und ihrer Mutter und sprach ihr Mut zu: "Ich werde immer für dich da sein. Danke, dass du mir das Leben geschenkt hast. Es schmerzt mich sehr, dich so zu sehen. Ich weiß aber auch, dass ich Kämpfen von dir gelernt habe."

