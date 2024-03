Gute Gesundheitsnachrichten: Sarah Ferguson ist erleichtert!

Sarah Ferguson (64) hat schwierige Zeiten hinter sich! Erst im vergangenen Jahr hatte die Britin gegen den Brustkrebs gekämpft und konnte die Krankheit schließlich besiegen. Doch kurz darauf wurde der Ex-Frau von Prinz Andrew (64) eine weitere schlimme Diagnose gestellt – eine aggressive Form des Hautkrebses. Jetzt sieht es so aus, als könnte die Autorin durchatmen: Sarah soll ein hoffnungsvolles Update zu ihrem Gesundheitszustand haben!

"Sie ist sehr erleichtert", verrät ein Insider gegenüber People. Der Bekannte der 64-Jährigen soll weitere Einzelheiten zu Sarahs Gesundheitsstatus haben und wohl wissen, dass sie vielversprechende Nachrichten erhalten habe. Der Quelle soll sie erzählt haben, dass sie an dem Leberfleck, an dem sie Hautkrebs hatte, und an ihren Lymphknoten weitere Operationen durchführen ließ.

"Glücklicherweise haben sie sich als unbedenklich erwiesen. Das ist die beste Nachricht, die sie in diesem Stadium haben kann", verriet der Insider dem Blatt. Schon vor dem vermeintlichen Erhalt dieser positiven Nachrichten verlor die 64-Jährige ihren Optimismus nicht: "Mit der Unterstützung meiner Familie bin ich jetzt in den besten Händen und habe ein gutes Gefühl", schrieb sie im Netz.

Anzeige

Getty Images Sarah Ferguson, September 2023

Anzeige

Getty Images Sarah Ferguson, Ex-Frau von Prinz Andrew

Anzeige

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de