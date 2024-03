Kerry Katona erlaubt ihrem Verlobten Baby mit anderer Frau!

Kerry Katona (43) möchte im Gegensatz zu ihrem Liebsten kein weiteres Kind. Die ehemalige Atomic Kitten-Sängerin, die bereits Mutter von fünf Kids ist, betont gegenüber OK!, dass sie hierbei auch nicht mehr bereit sei, alles für einen Mann zu tun. Denn: Ihr Verlobter Ryan Mahoney wünsche sich sehnlichst eigenen Nachwuchs. Aus diesem Grund geht die 43-Jährige jetzt einen krassen Schritt: Kerry habe ihrem Ryan einen Freifahrtschein gegeben, sollte er den Wunsch haben, mit einer anderen Frau ein Kind zu bekommen. "Ryan kann sich jederzeit mit einem jüngeren Model treffen und ein Baby mit ihr machen!", verdeutlicht sie.

Ein Grund dafür, dass Kerry keine weiteren Kinder mehr haben möchte, ist die traumatische Geburt ihrer Tochter Dylan-Jorge vor rund zehn Jahren. "Der Gedanke daran, schwanger zu sein, ist etwas, das ich einfach nicht noch einmal durchmachen könnte", erklärt sie und fügt hinzu: "Ich wäre mit DJ fast gestorben und DJ ist sozusagen gestorben – sie mussten sie wiederbeleben. Es war so schrecklich." Diese Erfahrungen lösen in der fünffachen Mutter auch im Hinblick auf eine weitere Geburt Ängste aus. "Was, wenn ich bei der Geburt sterben würde? Ich könnte meine Kinder nicht als Waisen zurücklassen", schüttet sie ihr Herz aus.

Kerry durfte in der Vergangenheit insgesamt fünf Kinder auf der Welt begrüßen. Gemeinsam mit ihrem Ex, dem Westlife-Star Brian McFadden (43), hat sie zwei Töchter namens Molly und Lilly-Sue. 2007 und 2008 folgten Töchterchen Heidi und Sohnemann Max, die sie mit Mark Croft bekam. Außerdem erblickte 2014 Dylan-Jorge das Licht der Welt. Ihr Vater ist der inzwischen verstorbene Rugbyspieler George Kay (✝38).

Anzeige

Getty Images Kerry Katona im Mai 2018 in Gloucester

Anzeige

Getty Images Kerry Katona im November 2012

Anzeige

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de