Nach 14 Jahren: Elle MacPherson beeindruckt auf dem Laufsteg

Sie sorgt für ordentlich Aufsehen. In den 1990er-Jahren hatte Elle MacPherson (59) riesige Erfolge auf den Laufstegen der Welt gefeiert – und sich damit einen echten Namen in der Modeindustrie gemacht. In den vergangenen Jahren verabschiedete sich die gebürtige Australierin dann jedoch weitgehend von ihrem einstigen Model-Dasein. Umso überraschender kommt nun ihr fulminantes Comeback. Nach 14 Jahren ist Elle zurück auf dem Laufsteg.

Auf dem Triumphant x PayPal Runway beim Melbourne Fashion Festival 2024 stiehlt die 59-Jährige allen die Show. Der Grund: Nach langer Pause präsentiert sich die Schönheit erstmals wieder in ihrem Element. Auf ihrem Instagram-Account teilt sie eine Bilderreihe des besonderen Moments und schreibt dazu: "Ich bin dankbar, dass ich gebeten wurde, mit PayPal [...] zu laufen." Unter anderem im leuchtend gelben Trenchcoat beweist die Beauty, dass sie trotz längerer Abwesenheit nichts auf dem Runway verlernt hat.

In ihrer aktiven Zeit als Model war Elle der berühmte Spitzname "The Body" zuteilgeworden. Und diesem machte sie erst vor wenigen Wochen alle Ehre. Fotos, die Daily Mail vorliegen, zeigten sie beim gemeinsamen Spaziergang mit ihrem Partner Doyle Bramhall II (55). Ganz natürlich und komplett Make-up-frei strahlte sie auf den Aufnahmen mit der Sonne um die Wette.

