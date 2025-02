Photoshop-Fail: Elle Macpherson erntet Spott für neue Fotos

Supermodel Elle Macpherson (60) steht derzeit im Mittelpunkt einer hitzigen Debatte: Nachdem sie am Montag auf Instagram Fotos von sich und dem Motivationsredner Rich Roll geteilt hatte – aufgenommen anlässlich ihrer Teilnahme in dessen Podcast – hagelte es in den Kommentaren herbe Kritik. Der Grund: Viele ihrer Fans waren der Meinung, dass die Bilder stark bearbeitet aussähen – insbesondere im Vergleich zu dem ebenfalls neu veröffentlichten Video, das sie während der Podcast-Aufnahme zeigt. "Bin ich der Einzige, der ihr Gesicht nicht erkennt?", fragte ein Nutzer, während ein anderer kommentierte: "Elle, du bist immer noch so schön – du brauchst diesen komischen Filter nicht."

In dem fraglichen Foto posiert eine offenbar faltenfreie Elle strahlend an der Seite ihres Podcast-Partners, doch scheinen die Unterschiede zum Video für viele Fans eklatant. Einige sprachen von einem "Baby-Filter", der sie beinahe kindlich erscheinen lasse, andere mutmaßten gar, dass künstliche Intelligenz im Spiel gewesen sei. Die Diskussion um die Echtheit ihres Aussehens brachte auch Erinnerungen an frühere Äußerungen zurück, die Elle in ihrer Autobiografie "Life, Lessons & Learning to Trust Yourself" getätigt hatte. Darin offenbarte sie, dass ihre Modeljahre von starken Selbstzweifeln und dadurch auch von ungesunden Angewohnheiten geprägt waren.

Elle, die in den 1980er und 1990er Jahren als eines der erfolgreichsten Models der Welt galt, genoss stets das Image der perfekten Schönheit. Dennoch stellte sie bereits in der Vergangenheit immer wieder klar, dass ihr Leben in dieser Zeit längst nicht so makellos war, wie es von außen schien. In Interviews sprach sie über ihre Alkoholabhängigkeit, die sie nach der Geburt ihrer Kinder überwinden musste, sowie ihren Kampf mit einer Krebserkrankung. Heute beschreibt sie sich als gesundheitsbewusster und reflektierter denn je. Trotz der jüngsten Diskussionen um ihre Fotos bleibt Elle für viele eine Inspiration – ob durch ihre Karriere, ihre Offenheit bei schwierigen Themen oder ihren Wandel hin zu einem gesünderen Lebensstil.

Anzeige Anzeige

Dimitrios Kambouris / Getty Elle Macpherson in Miami

Anzeige Anzeige

Getty Images Naomi Campbell, Claudia Schiffer und Elle Macpherson im Jahr 1996

Anzeige Anzeige