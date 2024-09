20 Jahre nüchtern: So veränderte sich Elle Macphersons Leben

Elle Macpherson (60) hat jetzt verraten, dass sie regelmäßig an Meetings der Anonymen Alkoholiker (AA) teilnimmt, um weiterhin nüchtern zu bleiben. Das berühmte Supermodel entschied sich kurz vor ihrem 40. Geburtstag, dem Alkohol abzuschwören, und arbeitet seither fleißig daran, sich von ihren früheren schlechten Gewohnheiten fernzuhalten. Wie Daily Mail berichtet, erzählte Elle nun in der Radioshow "Fitzy & Wippa" mit Kate Ritchie (46): "Ich wollte einfach eine Pause und es war eine fantastische Zeit, um viele Dinge anzugehen, für die ich vorher keine Zeit hatte." Ohne nüchtern zu sein, sagte sie weiter, wäre sie heute nicht dort, wo sie ist.

Aus einem der jüngsten AA-Treffen teilte Elle auch eine Anekdote: Einer der Teilnehmer erzählte, wie er sich anfangs für seine Teilnahme an den AA-Meetings schämte, während es ihm aber nicht peinlich war, betrunken aus einem Club zu stolpern oder sich in die Hose zu machen. Dieses Beispiel verdeutlichte Elle, wie falsch die Vorstellungen über ein Leben ohne Alkohol oft sind. "Wir haben so viele vorgefasste Meinungen darüber, wie schrecklich das Leben ohne Alkohol sein muss, aber ich bin der lebende Beweis dafür, dass das Leben so freudvoll, frei und kraftvoll sein kann", sagte Elle weiter. Die Entscheidung, mit dem Trinken aufzuhören, traf sie im Jahr 2003 und beschreibt es heute als eine wundervolle Grundlage, um sich selbst auf einer tieferen Ebene kennenzulernen.

Elle, die 1989 vom Time Magazine den Spitznamen "The Body" erhielt, feierte im letzten Jahr 20 Jahre Nüchternheit. Sie teilte dazu stolz ein Foto ihrer blauen und goldenen AA-Münze auf Instagram. In verschiedenen Interviews thematisierte das Model den positiven Einfluss, den ihre Entscheidung auf ihr Leben hatte. Ihre 40er sieht sie als Beginn einer intensiven Besinnungszeit und den Startpunkt ihres Fokus auf Gesundheit und Wohlbefinden. "Schönheit ist nicht nur der Jugend vorbehalten", erklärte sie gegenüber Ocean Drive und betonte, dass sie durch ihre bewussten Entscheidungen und Vorbereitungen keine Angst vor dem Älterwerden habe. "Es war, als ob ich neu geboren wurde", sagt Elle über ihren Meilenstein des 50. Geburtstags.

Getty Images Elle MacPherson bei der Paris Fashion Week im Juli 2022

Getty Images Elle Macpherson, Model

