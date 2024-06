Seit 40 Jahren Model: So bleibt Elle Macpherson bodenständig

Mit einer Fernsehwerbung für Tab Cola begann Elle Macpherson (60) ihre Karriere bereits im Jahr 1982. Heute zählt die Australierin zu den renommiertesten Supermodels der Welt. Trotz ihrer langjährigen erfolgreichen Karriere im Modelbusiness zeigt sich die ehemalige "Britain's Next Top Model"-Jurorin stets bescheiden und bodenständig. Wie schafft sie das? Im Gespräch mit Promiflash verrät die Schauspielerin ihr Geheimnis für ihr lässiges Auftreten. Offenbar alles eine Frage der Einstellung! "Nun, ich denke, ich nehme jeden Tag, wie er kommt", erklärt die zweifache Mutter und fügt positiv hinzu: "Ich fülle mein Leben mit Liebe und Wohlbefinden."

Neben ihrer Leidenschaft fürs Modeln hat Elle noch eine weitere Berufung im Leben gefunden. Vor mehreren Jahren gründete sie ihre eigene Wellness-Marke WelleCo. Dieser Job bringe ihr große Freude: "Ich habe ein Ziel, das größer ist als ich selbst, nämlich anderen Menschen auf ihrer Wellness-Reise zu helfen." Ihre Leidenschaft für den Beruf erfülle sie mit großer Dankbarkeit. "Ich denke, wenn man ein Ziel im Leben hat, wenn man liebt, was man tut, fühlt es sich nicht wie Arbeit an. Es fühlt sich einfach so an, als würde man sein Leben in Einklang bringen", betont sie glücklich.

In ihrer Rolle als Unternehmerin geht Elle offenbar voll und ganz auf. Und was ist mit dem Model-Dasein? 14 Jahre hatte sich die gebürtige Australierin weitestgehend aus der Modelindustrie zurückgezogen – bis vor wenigen Monaten! Im März feierte die Blondine nämlich ihr ganz großes Laufsteg-Comeback. Auf dem Triumphant x PayPal Runway beim Melbourne Fashion Festival 2024 stahl die 60-Jährige allen die Show!

Anzeige Anzeige

Getty Images Elle Macpherson, Model und Schauspielerin

Anzeige Anzeige

Getty Images Elle Macpherson in Saudi Arabien im Dezember 2022

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Was sagt ihr zu Elles positiver Lebenseinstellung? Toll! Ihr Mindset ist wirklich inspirierend. Mich nervt diese übertriebene Positivität... Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de