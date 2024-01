Haben sich Elle MacPherson und Doyle etwa heimlich verlobt?

Verheimlicht sie ihren Fans etwas? Elle MacPherson (59) hatte sich in ihrem Leben bereits einige Male verliebt – schon zweimal gab das Supermodel ihr Jawort, doch beiden Ehen gingen auseinander. Mittlerweile ist die als "The Body" berühmt gewordene Australierin seit über einem Jahr mit dem Musiker Doyle Bramhall II (55) zusammen. Jetzt spekulieren Fans, ob sich das Paar heimlich verlobt hat – Elle soll sogar schon nach einer Hochzeitslocation suchen!

Die Gerüchte gründen darauf, dass aufmerksame Fans angeblich einen verdächtigen Klunker am Ringfinger der Unternehmerin gesehen haben. Nun gießt ein Informant auch noch Öl ins Feuer und wartet mit ein paar privaten Details auf. "Elle kann es kaum erwarten, wieder eine Braut zu sein und in Doyle hat sie den perfekten Mann gefunden", erklärt er gegenüber New Idea. Das Paar sei verrückt nacheinander und er sei genau zum richtigen Zeitpunkt in ihr Leben getreten. Eine offizielle Bestätigung seitens der Stars habe es noch nicht gegeben, aber sie sollen sich nun sogar gemeinsam in Australien nach einer Location für die Heirat umsehen.

Vor Kurzem wurden die Turteltauben bei einem gemeinsamen Bummel durch Northern Beaches in Sydney gesichtet. Auf Bildern, die Daily Mail vorliegen, strahlte Elle in einem natürlichen Look, ganz ohne Schminke. Mit ihrem jugendlichen Aussehen fasziniert die "Friends"-Gast-Darstellerin immer wieder.

Getty Images Doyle Bramhall und Elle Macpherson im November 2023

Getty Images Doyle Bramhall II und Elle Macpherson im Dezember 2022

Instagram / ellemacpherson Elle MacPherson im Dezember 2022

