Luxusanwesen verkauft: Elle Macpherson macht Millionengewinn

Elle Macpherson (60) hat ihr luxuriöses Anwesen in Florida verkauft und damit einen riesigen Gewinn erzielt. Die australische Supermodel-Ikone trennte sich von dem prächtigen Anwesen in Coral Gables, einer gehobenen Gegend in Florida, für 24 Millionen Euro. Ursprünglich kaufte sie die opulente Residenz 2018 für knapp elf Millionen Euro und verkaufte sie nach mehreren Preisreduktionen im vergangenen Jahr, wie Daily Mail jetzt berichtet. Trotz der Notwendigkeit, den Preis anzupassen, war die Transaktion für Elle äußerst profitabel – sie machte mehr als 13 Millionen Euro Gewinn.

Die weitläufige, über 770 Quadratmeter große Villa ist im französischen Norman-Architekturstil gestaltet und bietet alles – von einer Chefküche, einer Bibliothek bis hin zu einem Heim-Fitnessstudio und einem Salzwasserpool. Elle entschied sich für den Verkauf, nachdem ihre beiden Söhne Flynn und Cy ausgezogen waren und ihr das Haus zu groß wurde. Im Jahr 2019 beschrieb sie gegenüber Architectural Digest ihre Vision für das Anwesen als "mühelos und eklektisch". Im Gespräch verriet sie auch, dass das Anwesen nicht ihrer ersten Vorstellung entsprach, aber sie es aufgrund seines Charmes und der einmaligen Lage lieb gewann.

Die Immobiliennachricht folgt auf Schlagzeilen über Elles umstrittene Gesundheitsansichten. In ihren kürzlich veröffentlichten Me­moi­ren offenbarte die Modeikone, dass sie sich in ihrem geheimen Kampf gegen Brustkrebs vor sieben Jahren gegen eine Chemotherapie entschieden hatte – trotz des Rates von 32 Ärzten. Anstelle konventioneller Medizin wählte Elle, die mit dem Musiker Doyle Bramhall II (55) liiert ist, einen ganzheitlichen Behandlungsansatz, was Kritik von prominenten Persönlichkeiten auslöste. Die TV-Expertin Mel Schilling, die derzeit gegen Darmkrebs kämpft, kritisierte das Supermodel öffentlich dafür, alternative Medizin zu fördern und warnte vor den möglichen Risiken eines solchen Ansatzes.

Getty Images Elle Macpherson, Model

Getty Images Doyle Bramhall II und Elle Macpherson im Dezember 2022

